«Большой этнографический диктант-2026» стартует сегодня в Псковской области

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала сегодня и продлится до 12 ноября.

Акцию организовали ФАДН России совместно с партнерами. Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.

В 2026 году «Большой этнографический диктант» включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года единства народов России, учрежденного указом президента Российской Федерации от 25 декабря 2025 года № 962 «О проведении в Российской Федерации Года единства народов России».

Акция пройдет очно — на специально организованных площадках Псковской области. С перечнем площадок можно ознакомиться на сайте мирэтно.рф в разделе «Площадки».

В Пскове площадками станут Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова, а также Псковский городской молодежный центр.

В Великих Луках площадками акции станут центральная городская библиотека имени М. И. Семевского (улица Пионерская, д. 7), где мероприятие начнётся 3 ноября в 14:00.

Жители муниципальных округов также смогут присоединиться к диктанту.

Бежаницкий округ — центральная библиотека (посёлок Бежаницы, улица Смольная, д. 17).

Великолукский округ — Переслегинский дом культуры (деревня Переслегино, д. 29), 10 ноября.

Дедовичский округ — центральная районная библиотека имени И. В. Виноградова (посёлок Дедовичи, улица Пионерская, д. 10), 10 ноября.

Гдовский округ — районная библиотека имени Л. И. Малякова (город Гдов, улица Ленина, д. 9).

Дновский округ — районная библиотека (город Дно, улица Космонавтов, д. 11), 6 ноября в 14:00.

Красногородский округ — центральная библиотека (посёлок Красногородск, улица Синерецкая, д. 39), 6 ноября.

Куньинский округ — центральная районная библиотека (посёлок Кунья, улица Дзержинского, д. 28), 9 ноября в 13:30.

Локнянский округ — центральная районная библиотека (посёлок Локня, улица Октябрьская, д. 13), 11 ноября.

Невельский округ — гимназия города Невеля (улица Маншук Маметовой, д. 78), 10 ноября.

Новоржевский округ — районный культурно-спортивный комплекс (город Новоржев, улица Германа, д. 65), 6 ноября.

Новосокольнический округ — центральная районная библиотека (улица Ленинская, д. 54), 5 ноября в 12:00, а также средняя школа (улица Тихмянова, д. 8), где акция будет проходить с 3 по 12 ноября.

Опочецкий округ — районный центр культуры (улица Калинина, д. 2а), 3 ноября.

Островский округ — центральная районная библиотека (улица Спартака, д. 7) и центр культуры «Юбилейный» (улица 25 Октября, д. 23). Обе площадки заявлены на период с 3 по 12 ноября.

Палкинский округ — центральная районная библиотека (посёлок Палкино, улица Островская, д. 14), 5 ноября.

Печорский округ — Музей истории города Печоры (улица Международная, д. 6) и Печорская лингвистическая гимназия (улица Свободы, д. 27). В музее акция пройдёт с 3 по 12 ноября, в гимназии — 3 ноября.

Плюсский округ — районная центральная библиотека (посёлок Плюсса, улица Ленина, д. 18), 5 ноября.

Порховский округ — социально-культурный комплекс (проспект Ленина, д. 14а), 5 ноября.

Пустошкинский округ — районный центр культуры (посёлок Пустошка, улица Октябрьская, д. 55), 3 ноября.

Пушкиногорский округ — средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина (посёлок Пушкинские Горы, улица Лермонтова, д. 13), 5 ноября.

Пыталовский округ — центральная районная библиотека (город Пыталово, улица Красноармейская, д. 25), 10 ноября.

Себежский округ — Идрицкая средняя школа (посёлок Идрица, улица Школьная, д. 17), 11 ноября.

Стругокрасненский округ — средняя школа (посёлок Струги Красные, улица Жертв Революции, д. 7), 5 ноября.

Усвятский округ — районный центр культуры (посёлок Усвяты, улица Карла Маркса, д. 17), 5 ноября.

Псковский округ — Писковская средняя общеобразовательная школа (деревня Писковичи, улица Волкова, д. 11), 5 ноября.

На некоторых площадках акция будет проходить в течение всего периода с 3 по 12 ноября, на других предусмотрены отдельные даты. При этом время начала мероприятия в большинстве случаев пока уточняется.

Перед посещением выбранной площадки рекомендуется заранее связаться с организаторами и уточнить расписание проведения диктанта.