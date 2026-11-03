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Опыт создания мастерских для людей с ОВЗ представит псковский сенатор в Совете Федерации

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Вопросы социальной сферы, которые в ближайшее время будут подняты в верхней палате парламента, обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с сенатором Совета Федерации Натальей Мельниковой, сообщается в его канале в Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

«В декабре в Совете Федерации пройдёт круглый стол на тему трудоустройства людей с инвалидностью. Планируем представить наш уникальный опыт создания производственно-интеграционных мастерских и социализации подопечных с ОВЗ. На весенней сессии расскажем об ещё одном успешном проекте – «Социальном городке» как современной модели сопровождаемого проживания старшего поколения», - сообщил губернатор.

В качестве следующей важной темы он обозначил развитие малых городов и моногородов.

«В нашем регионе таких немало. Считаю необходимым уделить особое внимание их цифровизации. Готовы включиться в федеральную работу по внедрению цифровых инструментов и созданию в них качественной инфраструктуры», - добавил губернатор.

Говоря о сфере оздоровительного отдыха, губернатор отметил, что регион рассчитывает на участие в федеральных программах по реновации действующих и строительству новых учреждений.

«Благодарю Наталью Геннадьевну за помощь в решении вопросов, которые приносят реальные результаты для Псковской области», - заключил Михаил Ведерников.

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