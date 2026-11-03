Ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии скоро вернутся в обновлённые корпуса

Учиться в обновлённых классах всегда приятнее, особенно когда школа становится удобнее и безопаснее. В трёх корпусах Псковской инженерно-лингвистической гимназии на улице Юбилейной завершился капитальный ремонт. В ближайшие дни школьники вернутся за парты, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фото: скриншот из видео в MAX личного канала Михаила Ведерникова

Работы провели в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети». В зданиях заменили инженерные сети, электропроводку и кровлю. Также отремонтировали санузлы, пищеблок, спортивный зал и медицинский кабинет. Кроме того, в корпусах установили пожарную сигнализацию и подключили интернет. На капитальный ремонт направили 64 миллиона рублей.

Ещё почти 23 миллиона рублей городская администрация выделила на благоустройство территории. Строители привели в порядок двор, обновили спортивные и игровые площадки, установили новое ограждение. В ближайшее время в гимназии планируют установить систему видеонаблюдения. Также предстоит обновить фасад здания.

Как отметил Михаил Ведерников, после ремонта в корпусах появились условия не только для проведения уроков, но и для кружков, внеурочных занятий и групп продлённого дня.

Ранее в здании располагался детский сад. Теперь здесь находится отделение начальной школы Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Ремонт четвёртого корпуса ещё продолжается. Завершить работы планируют в феврале 2027 года.