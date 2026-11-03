Более 176 детей временно перевели в другие детсады Пскова из-за ремонта «Журавлика»

Ремонт детского сада требует времени, а родителям важно, чтобы дети продолжали посещать привычные занятия. В Пскове начался капитальный ремонт детского сада №42 «Журавлик» на Сиреневом бульваре. На время работ 176 воспитанников перевели в соседние дошкольные учреждения, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Работы проводят в рамках президентского национального проекта «Семья». На капитальный ремонт выделено более 58 миллионов рублей.

В здании планируют заменить кровлю, обновить инженерные сети, групповые комнаты, пищеблок и прачечную. Также установят современные системы безопасности и видеонаблюдения. Ещё 5 миллионов рублей предусмотрено на закупку нового оборудования.

Как отметил Михаил Ведерников, временный перевод детей в другие учреждения создаёт неудобства для семей. Однако после завершения ремонта воспитанники смогут вернуться в обновлённые помещения. Кроме того, губернатор обсудил с главой Пскова Станиславом Стармолотовым дополнительное финансирование. В 2027 году город планирует выделить ещё 30 миллионов рублей на работы, которые не вошли в действующий контракт. Благоустройство территории детского сада намечено на 2028 год.

Капитальный ремонт «Журавлика» сейчас входит в активную фазу. Срок его завершения в сообщении губернатора не уточняется.