Продал машину и переехал в общежитие: Андрей Буянов рассказал, как начинал карьеру в Петербурге

Иногда ради мечты приходится отказываться от привычной жизни и начинать всё заново. Именно так поступил псковский режиссёр Андрей Буянов, когда решил переехать в Санкт-Петербург и продолжить путь в кинематографе. Почему он оставил работу и привычный уклад жизни в Пскове, режиссёр рассказал в программе «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

К моменту переезда Андрей Буянов уже занимался видеопроизводством, сотрудничал с Псковской Лентой Новостей и руководил студенческим телевидением в ПсковГУ. Со временем он понял, что хочет работать не только над небольшими проектами, но и над полноценным кино.

«Когда я переехал в Петербург, я, по сути, уволился с ПЛН. Я продал машину, съехал с квартиры, в которой жил, и переехал жить в общагу со студентами, с ребятами, которые только выпустились из школы», - вспоминает Андрей Буянов.

В Северной столице он поступил в Санкт-Петербургский государственный институт культуры и начал осваиваться в новой профессиональной среде. По словам режиссёра, одной из главных причин переезда стало желание работать в большой съёмочной группе. В Пскове ему часто приходилось самостоятельно выполнять сразу несколько задач: снимать, монтировать, заниматься звуком и организацией производства.

«Я понимал, что в Пскове, по сути, всё тащу на себе. А хочется окружить себя людьми, которые уже в профессии работают», - объяснил Андрей Буянов.

В кино же каждый участник команды отвечает за свою часть работы. Оператор предлагает визуальные решения, звукорежиссёр создаёт необходимую атмосферу, а режиссёр объединяет их усилия ради общей идеи. При этом работа на съёмочной площадке оказалась далека от романтических представлений о профессии. Как рассказал Андрей Буянов, смены могут длиться по 12 часов, а в активный период производства выходные бывают редко.

«Это тяжёлый физический и психологический труд, потому что недосыпы, физическая усталость. Плюс, когда ты выходишь на съёмочную площадку, там всегда всё идёт не так, как ты планировал», - отметил гость студии.

По мнению Андрея Буянова, начинающему кинематографисту важно не только упорно работать, но и любить своё дело. Без искреннего интереса выдержать такой ритм будет непросто.