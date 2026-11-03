 
Общество

Новое студенческое пространство «Территория развития» открылось в ПсковГУ

0

Студенты - народ амбициозный. Чтобы воплощать смелые идеи в реальность, нужны желание, возможности и место, где можно собраться с единомышленниками. Теперь такое место появилось у студентов ПсковГУ. Новое пространство для встреч, творчества и студенческих мероприятий «Территория развития» открылось 3 ноября в корпусе университета на улице Некрасова, 24, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект ПсковГУ вошёл в число победителей конкурса, на который поступило 220 заявок. «Территория развития» стала одним из семи проектов, которые ПсковГУ реализует благодаря гранту Росмолодёжи «вМесте». Главная цель инициативы - создать единый центр для студенческих организаций университета.

Помещение бывшего малого зала областной филармонии преобразовали в многофункциональную площадку для студентов вместимостью до 200 человек. Капитальный ремонт провели на средства гранта Росмолодёжи.

В зале заменили электропроводку и освещение, обновили потолочные конструкции, установили новые окна и двери. Старый паркет демонтировали, а вместо него уложили линолеум.

Вместе с тем новый зал оборудовали и современной техникой и мебелью: плазменные телевизоры, новые стулья, столы обновленная сцена - все для удобства студентов.

Теперь пространство предназначено для концертов, творческих вечеров, деловых встреч и репетиций. Здесь также смогут собираться студенческие объединения, проводить планёрки и готовиться к университетским мероприятиям. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026