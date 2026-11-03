Новое студенческое пространство «Территория развития» открылось в ПсковГУ

Студенты - народ амбициозный. Чтобы воплощать смелые идеи в реальность, нужны желание, возможности и место, где можно собраться с единомышленниками. Теперь такое место появилось у студентов ПсковГУ. Новое пространство для встреч, творчества и студенческих мероприятий «Территория развития» открылось 3 ноября в корпусе университета на улице Некрасова, 24, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект ПсковГУ вошёл в число победителей конкурса, на который поступило 220 заявок. «Территория развития» стала одним из семи проектов, которые ПсковГУ реализует благодаря гранту Росмолодёжи «вМесте». Главная цель инициативы - создать единый центр для студенческих организаций университета.

Помещение бывшего малого зала областной филармонии преобразовали в многофункциональную площадку для студентов вместимостью до 200 человек. Капитальный ремонт провели на средства гранта Росмолодёжи.

В зале заменили электропроводку и освещение, обновили потолочные конструкции, установили новые окна и двери. Старый паркет демонтировали, а вместо него уложили линолеум.

Вместе с тем новый зал оборудовали и современной техникой и мебелью: плазменные телевизоры, новые стулья, столы обновленная сцена - все для удобства студентов.

Теперь пространство предназначено для концертов, творческих вечеров, деловых встреч и репетиций. Здесь также смогут собираться студенческие объединения, проводить планёрки и готовиться к университетским мероприятиям.