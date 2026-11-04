Найти своих: как в ПсковГУ открывали «Территорию развития»

Представим, что Наташа только поступила в университет. Впереди - лекции, зачёты, экзамены и, конечно, студенческая жизнь, о которой она столько слышала. Хочется найти единомышленников, попробовать себя в чём-то новом и стать частью большой университетской семьи. Но с чего начать? Куда идти? К кому обращаться? И тут Наташа узнаёт об открытии «Территории развития» - нового пространства для студенческих встреч, творчества и совместных проектов. «Это отличный повод познакомиться с университетом не только по расписанию занятий», - думает Наташа. И так первокурсница оказывается на улице Некрасова, 24, где 3 ноября открылось новое студенческое пространство «Территория развития». Вместе с ней в университетскую жизнь окунулся и корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сладкое начало

Знакомство началось на первом этаже с интерактива. Гостей встречал пушистый любимец - Барсик. Правда, не настоящий, а ростовой. Он охотно позировал для фотографий и притягивал к себе внимание.

Конкуренцию пушистику составила бесплатная сахарная вата. Очередь за сладким угощением не заканчивалась. И неудивительно: кто откажется от сладкого, особенно когда за него не нужно платить?

Рядом возвышались два баннера с рисунками - размерами до самого потолка. Пока ещё белыми, они ждали своих художников. Каждый желающий мог взять фломастер, выбрать понравившийся рисунок и добавить ему красок. Постепенно на полотнах появлялось всё больше ярких деталей. Так молодёжь буквально раскрашивала праздник своими руками.

С площадки - со знаниями и подарками

Первыми на нашем пути - площадки Российских студенческих отрядов. Их представители подготовили три интерактива. На одной предлагали проверить знания во Всероссийском этнографическом диктанте, на другой - познакомиться с направлениями работы студотрядов через настольную игру.

Правила простые: бросаешь кубик, передвигаешь фишку и попадаешь на клетку с определённым направлением. Затем берёшь карточку и узнаёшь про работу этого направления.

«У нас есть педагогические, строительные, медицинские, сервисные отряды, отряды проводников и другие направления. В ПсковГУ недавно появились также археологический и таможенный отряды. Всего у нас около девяти направлений», - рассказала представитель Российских студенческих отрядов Яна Смирнова.

По её словам, студенческие отряды дают возможность найти друзей, получить профессиональный опыт и попробовать себя в разных сферах. Причём присоединиться к движению можно было на мероприятии.

А тем, кому хотелось отвлечься от вопросов и ответов, предлагали заняться творчеством: своими руками изготовить значок. Рисунок можно было придумать самостоятельно и унести готовый сувенир с собой.

Играть - тоже полезно

По соседству расположилась площадка «Движения Первых». Здесь гостей встречали четыре настольные игры, разработанные самим движением. Одна из самых популярных - «Молодёжь по словам». Участникам нужно объяснять слова, не называя их, или показывать с помощью жестов. Задания различаются по сложности, а время ограничено.

«Все игры созданы для людей с разными интересами. Например, "Молодёжь по словам" - простая, но интересная игра для нескольких человек», - объяснила представитель движения Алина Ефремова.

За игрой можно было познакомиться с деятельностью организации, расспросить активистов о её проектах и при желании сразу вступить в движение по специальному QR-коду.

Получается, обычная настольная игра может стать первым шагом к новым знакомствам.

Сказки, которые объединяют

Следующая площадка привлекала внимание одним своим видом. Среди привычных стендов и настольных игр выделялся участник в колоритном костюме. Он приглашал гостей отправиться в мир сказок - причём не только знакомых с детства.

Так мы познакомились с проектом ПсковГУ «В гостях у своих. Живые сказки». Его участники собирают сказки народов России и мира. В коллекции уже есть белорусская сказка, сказка народа сето, таджикская и туркменская сказки, эстонские легенды.

«Мы собираем народные сказки в один большой сборник. Первый уже готов. В дальнейшем планируем сделать аудиосборник», - рассказал руководитель проекта Фёдор Артюшков.

Самое интересное - за созданием аудиосказок стоит целая команда добровольцев. Одни озвучивают персонажей, другие создают звуковые эффекты. Причём речь не только о голосах сказочных героев.

«От разных ролей до стука копыт, шума ветра и капель воды - всё это озвучивают наши волонтёры. Сейчас мы как раз занимаемся записью сказок, поэтому нам нужны люди, которые хотели бы попробовать себя в озвучке», - поделились участники проекта.

Оказалось, чтобы попасть в сказку, необязательно быть её героем. Иногда достаточно хорошего голоса, фантазии и желания попробовать что-то новое.

Кто поможет студенту?

Во время собственной учёбы в университете мне казалось, что ребята из профкома знают всё и умеют решать любые проблемы. Они всегда были в центре событий, организовывали мероприятия и, кажется, находили выход из любой ситуации. На открытии «Территории развития» удалось познакомиться с этой работой изнутри.

Оказалось, профком - это далеко не только концерты и студенческие праздники. Здесь помогают разобраться со стипендиями, общежитиями, материальной поддержкой и вопросами обучения в университете.

«Если у студента появляются какие-то проблемы и он член профсоюза, он может спокойно к нам обратиться. Это могут быть вопросы, касающиеся отчисления, стипендии, материальной помощи, общежитий и не только. Мы всегда готовы защищать студентов», - рассказал активист профкома ПсковГУ Александр Трофимов.

На своей площадке активисты также представили проект «Моя общага». Гостям предлагали разобраться, какие предметы разрешены в комнате общежития, а какие там находиться не должны. За простой игрой скрывалась полезная задача - познакомить студентов с их правами и обязанностями.

Желающие могли тут же вступить в профсоюз и получить памятные значки и браслеты.

В поиске своих

Все эти площадки объединяла одна идея: познакомить студентов с активистами без официальных встреч, заявлений и часовых монологов. Можно было просто подойти, задать вопрос, попробовать себя в новом деле и даже сразу стать частью понравившегося объединения.

А впереди нас ждало главное событие дня - открытие самой «Территории развития».

Пространство, которое подстраивается под студентов

На втором этаже праздник продолжался. Играла музыка, гости оживлённо общались, а у стильной фотозоны работал «умный фотограф» - роботизированная система для съёмки. Желающих сделать снимок на память хватало. Фотозона не оставалась без внимания.

Сам зал преобразился, стал современным. Светлые стены, высокие потолки и лаконичное оформление создавали ощущение простора. Вокруг - новая мебель, четыре больших телевизора, звуковое оборудование, микрофоны и сцена. Кажется, здесь предусмотрели всё, чтобы студенческие идеи не оставались только идеями.

Но главная особенность «Территории развития» - универсальность. Сегодня здесь можно провести концерт, завтра - деловую встречу, а послезавтра - киберспортивный турнир. Пространство должно подстраиваться под студентов, а не наоборот.

Как рассказал начальник управления молодёжной политики и воспитательной деятельности ПсковГУ Василий Демидов, создание площадки стало результатом совместной работы большой университетской команды. Проект получил поддержку Росмолодёжи, а сам университет выделил дополнительные средства на обустройство зала.

«На базе этой площадки студенты будут заниматься и реализовывать свои инициативы. Мы делали её именно мобильной, чтобы можно было проводить самые разные мероприятия», - пояснил Василий Демидов.

И одним залом дело не ограничится. В следующем году в здании планируют оборудовать ещё два помещения для молодёжи. Там появятся современные рабочие зоны, компьютеры и другая техника. В перспективе университет хочет превратить всё здание в «Дом студента».

«Необходимы разные пространства для различных активностей молодёжи. Мы планируем в этом здании в идеальном варианте сделать, по сути, такой "Дом студента"», - отметил врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

По его словам, обновлённое пространство предназначено не только для студентов. Здесь смогут проводить мероприятия и для жителей города. А через год или два, надеется руководитель университета, всё здание заживёт новой жизнью.

Место, где хочется остаться

Торжественная часть открытия собрала тех, кто участвовал в создании нового пространства, и тех, кому теперь предстоит наполнить его жизнью.

Звучали приветственные слова и благодарности всем причастным к реализации проекта. На смену выступлениям спикеров пришли яркие творческие номера: песни, танцы, аплодисменты. Вокруг - улыбки, разговоры, музыка и студенты, которые с удовольствием знакомятся друг с другом. Пожалуй, именно такой и должна быть атмосфера места, которое называют будущим «Домом студента».

И если вернуться к нашей Наташе, то её первый шаг в университетскую жизнь точно оказался бы удачным. За один день она смогла бы узнать, как попасть в студотряд, где найти помощь, как присоединиться к интересному проекту и с кем воплотить собственную идею.

А главное - понять, что студенческая жизнь начинается не только в аудитории. Иногда достаточно просто открыть нужную дверь.

Наталья Шведова