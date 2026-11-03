«Студенческие отряды - это тысяча возможностей»: Алла Сердцева о первой зарплате, работе и будущем псковской молодёжи

Первая зарплата, новые друзья, путешествия и возможность попробовать себя в профессии ещё во время учёбы. Всё это молодым псковичам предлагают студенческие отряды. Сегодня движение объединяет более 1,5 тысячи человек, а его участники работают не только вожатыми и проводниками, но и строителями, медиками, археологами и даже таможенниками. Как попасть в отряд, можно ли совмещать работу с учёбой и зачем современным подросткам трудовой опыт? Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) рассказала начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ, председатель правления Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева.

- Давайте для начала объясним простыми словами, что сегодня представляют собой студенческие отряды ПсковГУ. Чем они занимаются?

- Студенческие отряды - это большая группа студентов, единомышленников, которых объединяет одна цель. Все эти ребята хотят в свободное от учёбы время зарабатывать деньги на законных основаниях. И они хотят зарабатывать деньги вместе со своими друзьями. То есть мы, как студенческие отряды, не занимаемся трудоустройством одного конкретного студента. Мы создаём студенческий отряд, и ребята объединяются в него, потому что хотят работать в каком-то направлении.

Например, у нас есть вожатые, проводники, строители. Есть ребята, которые занимаются рыбообработкой, работают в сфере обслуживания. Есть медики, которые получают свой первый трудовой опыт.

У нас есть трудовые отряды подростков, которые в этом году впервые работали на железнодорожных вокзалах в Пскове и Великих Луках.

- Я думала, что вы до сих пор существуете на уровне трёх направлений: проводники, педагоги и строители. А оказывается, их гораздо больше?

- Я перечислила далеко не все направления. У нас вообще 32 студенческих отряда. Из них примерно половина - трудовые отряды подростков.

У нас есть пять педагогических отрядов, два строительных, один отряд проводников, два медицинских отряда, один сервисный отряд, один отряд делопроизводителей, один отряд археологов. А в этом году у нас образовался ещё и отряд таможенников.

- А сколько человек сегодня участвует в движении студенческих отрядов Псковской области?

- На сегодняшний день в движении студенческих отрядов Псковской области задействовано более 1,5 тысячи человек.

Но на работу, конечно, выезжают не все. Участниками студенческих отрядов ПсковГУ ребята становятся с 14 лет. Это нижняя возрастная планка, а верхней у нас нет.

В число участников входят и наши ветераны, и члены правления. Есть ребята, которые уже не выезжают на трудовые проекты, но продолжают приходить к нам на мероприятия.

- Получается, само название «студенческие отряды» не предполагает строгих возрастных ограничений?

- Нет, определённых возрастных ограничений нет. Как я уже сказала, мы принимаем ребят с 14 лет, просто для них существуют разные направления. И потом, понимаете, как можно человеку сказать, что он больше не относится к стройотрядам, если он, например, в 1970-1980-е годы работал в этом направлении?

У нас сейчас формируется ветеранское направление. Ребята, которые раньше ездили в студенческие отряды, сейчас либо работают в региональном отделении, либо просто приходят на мероприятия.

Разве они не часть нашего движения? Конечно, часть!

Мы открыты для всех. Каждый, кто хочет чувствовать себя частью нашего большого движения, может к нам присоединиться.

- Вы говорите, что участники студотрядов ПсковГУ не только работают, но и занимаются добровольческой деятельностью. Почему это для вас важно?

- Мне кажется, что мы в какой-то степени продолжаем движение комсомольцев. И каждый человек, который хочет сделать что-то хорошее, может найти себя в студенческих отрядах. Неважно, будешь ты работать на трудовом проекте и дашь возможность другим людям уйти в отпуск или поедешь зарабатывать деньги в тот момент, когда стране особенно нужны рабочие руки.

Например, рыбообработка - сезонная работа. Рыба идёт на нерест только в определённое время, и именно тогда требуется большое количество людей.

То же самое касается вожатых или наших медиков, которые выходят на работу в медицинские учреждения.

В этом году ребята летом работали в Великолукском доме-интернате. Благодаря этому сотрудники учреждения смогли уйти в отпуск. Разве это не важно? Это очень здорово!

Но у нас ведь не только работа. Есть большой благотворительный блок, мы занимаемся добровольческой деятельностью.

Совсем скоро наши отряды отправятся в «Снежный десант». Для Псковской области это традиционная акция, просто мы дали ей новое дыхание.

- А что такое «Снежный десант»? Это когда вы встаёте на лыжи, куда-то едете и помогаете людям по пути?

- Очень бы нам хотелось встать на лыжи! Но в наших климатических условиях, скорее, придётся сесть на велосипед. Вообще, «Снежный десант» - общероссийская акция. В других регионах она, конечно, больше связана с уборкой снега. А у нас формируется группа ребят, они садятся в автобус и уезжают в определённый муниципалитет.

В конце ноября мы планируем сформировать семь отрядов, которые поедут в семь муниципалитетов Псковской области. К сожалению, это будет кратковременный выезд, всего на три дня. Но я уверена, что за это время ребята смогут провести занятия со школьниками, оказать адресную помощь участникам СВО и нуждающимся категориям населения. Они смогут провести уборку в мемориальных местах, привести в порядок какие-то памятники. Ну и, конечно, ребята смогут пообщаться друг с другом, сдружиться.

Поэтому студенческие отряды - это огромный спектр воспитательной работы ПсковГУ. Трудоустройство - только часть нашей деятельности. Хотя для ребят, наверное, самая любимая и приятная. Потому что я ещё не видела ни одного человека, который пил бы воздух и ел камни.

Ребята поступают в колледжи и университеты, хотят стать самостоятельными, отделиться от родителей и зарабатывать свои деньги. А студенческие отряды дают такую возможность.

- Родители наверняка переживают, когда подросток отправляется работать, особенно если речь идёт о поездке в другой регион. Насколько это безопасно?

- Я бы хотела обратиться к родителям. У меня самой две дочери, и я прекрасно понимаю их переживания.

Когда ты трудоустраиваешь своего ребёнка, что для тебя важно? Во-первых, чтобы его не обманули. Чтобы он жил в нормальных условиях, нормально питался, чтобы его никто не обижал и чтобы вокруг него была здоровая атмосфера.

И как мама я спокойна, когда мои дети работают в составе студенческих отрядов ПсковГУ.

В этом году мы, например, отправляли подростков в «Алабугу». И я совершенно согласна со всеми вопросами, которые задавали родители. Потому что это правильно -беспокоиться о своих детях. Даже если им уже 46 лет!

- Но родителей волнует не только безопасность. Как быть с учёбой? Ведь студент должен прежде всего учиться.

- Во-первых, мы предоставляем работу в свободное от учёбы время. Как правило, это летние каникулы. Примерно 80–90% наших трудовых проектов проходят именно летом. Есть отдельные направления, где работа начинается раньше. Например, вожатые нужны с начала лагерных смен, а это обычно с 25 мая. Проводники выходят на работу в периоды пиковых перевозок, в том числе к майским праздникам. Все остальные трудовые проекты, как правило, проходят с 1 июля по 31 августа. Если студент не может поехать работать раньше по каким-то объективным причинам, мы стараемся подобрать подходящий период.

Ещё один вопрос, который интересует многих родителей, касается ребят, получающих пенсию по потере кормильца. Если человек учится очно и работает во время каникул, за ним сохраняется право на соответствующие пенсионные выплаты. Мы готовим необходимый пакет документов для Социального фонда и помогаем ребятам разобраться с этим вопросом.

А тем, кто имеет возможность работать в течение учебного года, можем предложить прохождение практики в составе студенческого отряда. Например, в прошлом году ребята из кооперативного техникума весной ездили в «Алабугу» и проходили практику по юридическому направлению.

Сейчас наш отряд таможенников планирует на зимних каникулах поехать в аэропорт Пулково. Ребята будут работать в зоне досмотра. Возможно, это тоже будет связано с практикой.

Наши строители поедут на атомную станцию, и их работа также будет связана с профессиональной практикой.

Мы стараемся использовать возможности, которые предусмотрены образовательными программами.

- А может ли работа в студенческом отряде стать началом будущей карьеры? Бывают случаи, когда студент хорошо себя показал и получил предложение о постоянной работе?

- Конечно! Мы об этом ребятам постоянно рассказываем, потому что у нас уже есть такие примеры.

Одна девушка долго работала в отряде проводников. Она была руководителем направления, а сейчас её пригласили работать в федеральную пассажирскую компанию в Пскове. Мы активно развиваем эту работу с 2020 года, поэтому такие истории у нас только начинают появляться.

А в других регионах их очень много. Наши выпускники работают в «Газпроме», РЖД, «Росатоме» и других крупных компаниях.

Сейчас все говорят о кадровом голоде. И студенческие отряды для работодателей - это возможность посмотреть, что представляет собой человек. Если он хорошо и качественно выполняет даже простую работу, работодатель это замечает.

В студенческих отрядах создаются условия для того, чтобы ребята показывали свои результаты. Есть конкурсы на производственные показатели, соревнования между отрядами.

- То есть это конкурсы для тех, кто хочет вступить в студотряд ПсковГУ?

- Нет, это уже когда ребята выезжают на трудовые проекты. Они соревнуются между собой. Не все, конечно, включаются в соревнования. Но команды, которые участвуют, стараются показывать хорошие результаты. Работодатели наблюдают за ребятами, оценивают их работу. И после окончания обучения могут предложить постоянное трудоустройство. Я очень рада, когда человек хорошо показал себя на предприятии, ему понравилась работа, а работодатель готов принять его в штат. Это очень важно.

- Давайте обсудим самый практический вопрос. Как вообще попасть в студенческий отряд? Есть ли испытания, особые требования или отбор?

- В студенческие отряды ПсковГУ, как и в трудовые отряды подростков, нужно только одно - желание работать. Если у тебя есть желание работать, ты спокойно приходишь к нам. Наша уставная цель - трудоустройство молодёжи в свободное от учёбы время. Конечно, к нам приходят и те, кому нравится общение, нравятся наши мероприятия и выезды. Мы никогда никому не отказываем, всегда всем рады. Но в основном мы говорим: мы про работу, мы про то, чтобы зарабатывать деньги. Если твой мотиватор -