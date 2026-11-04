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Учителям полезно знать мемы и молодежный сленг, заявили в Минпросвещения

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Современному учителю полезно знать молодежные слова и мемы, чтобы лучше понимать школьников и сделать общение с ними более живым, рассказал эксперт Минпросвещения России, проректор по воспитательной деятельности и социальному развитию Азовского государственного педагогического университета имени П.Д. Осипенко Тимур Камаев.

«Знать современные молодежные слова, мемы и культурные коды учителю, безусловно, полезно. Это дает возможность лучше понимать учеников, их интересы, способы общения и иногда даже то, что они не проговаривают напрямую. Для учителя это еще один инструмент коммуникации: где-то уместная шутка или знакомый мем действительно может помочь установить контакт и сделать общение более живым», - сказал Камаев.

Он отметил, что подростки довольно быстро чувствуют, когда взрослый начинает слишком старательно копировать их речь. Поэтому, добавил эксперт, важнее не выучить сто новых слов, а понимать контекст и не бояться чего-то не знать, пишет РИА Новости.

«Иногда честное "Так, а это что значит?" работает на контакт лучше, чем неуклюжая попытка вставить модное выражение. Главное - чувствовать меру и сохранять профессиональную позицию. Учитель может знать язык поколения, не теряя собственного голоса», - подчеркнул Камаев.
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