Минтруд уточнил размер минимального дохода для получения единого пособия

Минимальный заработок для получения единого пособия в России с 1 января 2027 года может составить 10 МРОТ в год, сообщили в пресс-службе Минтруда, проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов.

Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки, включая единое пособие семьям с детьми, будут проиндексированы на 6,8% в 2027 году, сообщал ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Правилами уточняются требования к минимальному объему заработка для получения единого пособия. Он составит 10 МРОТ в год. Такое требование будет применяться с 1 января 2027 года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что новое правило не распространяется на тех, кто имеет объективные причины для отсутствия заработка. Это может быть беременность, уход за детьми до 3 лет, семейные обстоятельства, инвалидность заявителя, болезнь, безработица при условии регистрации в кадровом центре и так далее, пишет РИА Новости.

Выплата единого пособия положена семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Назначение выплаты зависит от результатов комплексной оценки нуждаемости. В настоящий момент для получения права на единое пособие минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи за год должен быть не ниже 8 МРОТ.