 
Общество

Игорь Иванов: Сегодня особенно важно беречь наши общие ценности

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Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днём народного единства.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник напоминает о важнейших страницах нашей истории, о силе народной сплочённости, взаимной поддержке и ответственности за судьбу своей страны. Во все времена именно единство, солидарность и готовность сообща преодолевать трудности помогали России сохранять свою независимость, отстаивать национальные интересы и уверенно двигаться вперёд», - поздравил Игорь Иванов.

По его словам, для профсоюзного движения идеи единства и солидарности имеют особое значение. Они лежат в основе работы профсоюзов, направленной на защиту трудовых прав, поддержку человека труда, укрепление социальных гарантий и развитие конструктивного диалога между работниками, работодателями и властью.

Председатель облсовпрофа также отмечает, что сегодня особенно важно беречь наши общие ценности, уважать традиции, поддерживать друг друга и вместе трудиться ради благополучия родного края и всей страны.

«Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов! Пусть взаимопонимание, сплочённость и уважение всегда остаются прочной основой нашего общества! С праздником! С Днём народного единства!» - пожелал Игорь Иванов.
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