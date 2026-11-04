Фотофакт: В Великих Луках выпал первый снег

В Великих Луках выпал первый снег 4 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Снег шёл примерно 15 минут, при попадании на поверхности сразу таял.

Как сообщили в региональном гидрометцентре, сегодня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Прогнозировали местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, а также ветер ночью северных, днем западных направлений умеренный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью составила от +0 до +5 градусов, днем - от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление низкое.