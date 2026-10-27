Стало известно, когда в Псковской области существенно похолодает

Существенный переход к осенней погоде прогнозируется с начала ноября: с первых же дней и в конце первой декады ночи будут с устойчиво отрицательными температурами, сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Однако, до конца месяца, по предварительному прогнозу синоптиков, можно продолжать радоваться теплой, мягкой осенней погоде.

«До 1 ноября мы можем радоваться теплой осенней погоде. Ветры и небольшие дожди возможны, но не критичные. В погоде все меняется, на то она и погода», — заключила Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что в Псковской области зафиксировали единственный за эту осень температурный рекорд: днем 26 октября отметка на градуснике остановилась на +13,5 градуса.