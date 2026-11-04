Антон Мороз о работе с ТОСами в округе №3: Мы перешли от «давайте попробуем» к планированию на три-пять лет 

В Пскове за восемь месяцев работы на территории третьего избирательного округа удалось зарегистрировать 19 территориальных общественных самоуправлений, 11 из которых получили грантовую поддержку. Всего жители реализовали 14 инициативных проектов, направленных на благоустройство дворов и общественных пространств. Этот опыт планируют распространять на другие территории Псковской области, об этом депутат Государственной Думы Антон Мороз рассказал в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6).
По словам парламентария, работа по развитию ТОС-движения начиналась практически с нуля. Однако за сравнительно короткий период удалось сформировать активные сообщества жителей, которые самостоятельно определяют потребности своих территорий, готовят проекты и участвуют в их реализации.
В результате реализации инициатив на территориях появились новые объекты инфраструктуры. Среди них — спортивные площадки для занятий воркаутом, парковки, уличное освещение, урны и скамейки. Также были отремонтированы тротуары и построены детские площадки.
Особенно важным результатом депутат считает формирование практики совместной работы нескольких ТОСов, расположенных на соседних территориях. Такой подход позволяет не ограничиваться благоустройством отдельного двора, а комплексно развивать целые жилые кварталы.
В качестве примера он привел территорию Новгородской улицы, где несколько многоквартирных домов объединились для реализации общего плана благоустройства.
По его словам, в результате удалось создать пространство, которым пользуются жители сразу нескольких многоквартирных домов. При этом ответственность за его состояние и дальнейшее развитие разделили сами участники ТОСов.
Антон Мороз отметил, что положительный опыт соседних территорий уже становится стимулом для других жителей. Люди видят реальные изменения и обращаются с предложениями реализовать аналогичные проекты у себя.
Следующим этапом станет переход от отдельных инициатив к долгосрочному планированию. Сейчас жители совместно с командой депутата формируют планы развития территорий на три-пять лет. В них предусматриваются не только проекты ТОС, но и другие механизмы благоустройства и комплексного развития городской среды.
Он также заявил, что не намерен прекращать работу с третьим округом после перехода в Государственную Думу. По его словам, наработанный опыт планируется использовать и на других территориях региона.
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