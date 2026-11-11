Скончалась заведующая Региональным центром чтения псковской библиотеки Нина Яковлева

В возрасте 68 лет скончалась заведующая Региональным центром чтения, бывший библиотекарь абонемента Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Нина Яковлева. Об этом сообщили в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова / «ВКонтакте»

Нина Яковлева пришла работать в псковскую библиотеку имени Валентина Курбатова в 2002 году на должность библиотекаря абонемента. Проработав в отделе абонемента до 2012 года, была назначена заведующей Региональным центром чтения.

Нина Яковлева занималась разработкой и проведением социокультурных и деловых программ, а также созданием привлекательного имиджа библиотеки, посредством раскрытия её ресурсов и возможностей, популяризацией книги и чтения.

На протяжении многих лет Нина Яковлева являлась руководителем и идейным вдохновителем социального литературно-просветительского проекта «БиблиоТеатр "Прямая Речь"», главной целью которого являлась просветительская деятельность в разных социальных слоях общества с целью сохранения в общественном сознании культурного национального наследия. Также она вела проект «Дневник читателя» на Псковской Ленте Новостей.

Как отметили в библиотеки имени Валентина Курбатова, программы, которые Нина Яковлева вела со своим мужем, заслуженным артистом России Виктором Яковлевым, и другими актерами Псковского драмтеатра, каждый раз собирали залы.

Нина Яковлева неоднократно поощрялась администрацией библиотеки и министерством культуры Псковской области. Как добавили ее коллеги, почести и статусы не имели для нее большого значения. Любовь читателей и зрителей она ценила гораздо больше официального признания.

«Говорят, что нет незаменимых людей и невосполнимых утрат. Это неправда! Такой, как Нина Анатольевна, больше не будет. Мы выражаем искренние соболезнования близким Нины Анатольевны», — заключили в библиотеке.

Сын четы Яковлевых Николай поделился, что тело будет кремировано в Москве, как того желала сама Нина Яковлева.

«А как выдадут урну, ее подхоронят в могилу отца, супруга Виктора Яковлева. 10 ноября умерла моя мама, а 11 ноября ей исполнилось бы 69 лет. Отец умер 9 апреля, спустя 215 дней ушла мама», — отметил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Николай Яковлев.

Как сообщил сын Нины Яковлевой, причиной смерти стала онкология.

9 апреля умер Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев.