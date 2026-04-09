 
Общество

В Пскове скончался Заслуженный артист России Виктор Яковлев

9 апреля умер Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы. 

Фото: Псковский театр драмы 

Виктор Яковлев родился 25 июля 1951 года в Уфе.

Окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского в 1975 году.

С 1979 года артист Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

В 2006 году присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Автор-исполнитель поэтических программ, создатель и участник литературных просветительских программ Регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Автор пьес «Елка для наследника Тутти», «Иностранец», инсценировок по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание», киноповести Н. Погодина «Кубанские казаки», многочисленных сценариев.

Режиссер-постановщик спектакля «Солдатики» по пьесе В. Жеребцова.

Около 10 лет вел рубрику «Актерский дневник» на Псковской Ленте Новостей. Автор многочисленных публикаций о театральной жизни, о церкви.

Виктор Яковлев – дважды номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2019 года в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в спектакле Петра Шерешевского «Ревизор». В 2018 году – в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в спектакле Сергея Чехова «Река Потудань».

Лауреат премии правительства Псковской области 2018 года в области театрального искусства за спектакль «Река Потудань».

«Лучшая мужская роль сезона 2005/2006» в смотре-конкурсе псковского отделения СТД РФ за роль Тиссаферна в спектакле «Разрушитель» Г. Горина.

Лауреат премии правительства Псковской области в сфере театрального искусства в 1996, 2000, 2015 годах. В числе других наград - медаль Академии российской словесности «Ревнителю просвещения» (2000), почетный знак МК РФ «За достижения в культуре» (2004), грамоты и благодарственные письма правительства Псковской области, областного Собрания депутатов, Псковской городской Думы, СТД РФ, администрации Пскова.  

