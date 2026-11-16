Кафедра хирургии открылась в Институте медицины ПсковГУ: как будут учить студентов

Недавно кафедра хирургии официально начала работу при Институте медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета. До этого долгие годы подготовку врачей в ПсковГУ вела одна кафедра клинической медицины, которая выпускала специалистов по «Лечебному делу», «Педиатрии» и «Терапии». Что послужило основной причиной создания новой кафедры? Какие дисциплины и нововведения ждут студентов? С какого курса учащиеся могут присутствовать на реальных операциях? Об этом и многом другом рассказала директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— При Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ официально начала работу кафедра хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии. Нина Владимировна, что вы почувствовали в первый рабочий день нового подразделения?

— Гордость за свой институт. Наш институт развивается и расширяется, и студентам предоставляется уникальная образовательная площадка, которая позволит получить серьезное образование по специальностям «лечебное дело», «медицинская кибернетика», «медицинская биохимия», «биомедицина». Наши выпускники будут достойными специалистами, которые займут серьезные места в учреждениях здравоохранения региона. Именно на этих студентах строится будущее нашего медицинского образования.

— Что стало главной причиной для открытия кафедры?

— В последние годы огромную роль придается практической подготовке. Создание любой кафедры предусматривает базу практической подготовки, и мы об этом серьезно задумались. У кафедры будет организация, на которой она базируется: заведующий, преподавательский состав, студенты. Ребята, не отходя от места, могут посещать палаты, участвовать в консилиумах, слушать разговоры практикующих врачей и полностью окунуться в деятельность, которая их ждет в будущем. Хирургия без практики не может быть полноценной хирургией.

— За кафедрой закреплена внушительная линейка дисциплин: общая госпитальная хирургия, травматология, онкология, офтальмология, оториноларингология, анестезиология и реаниматология, акушерство и гинекология. Почему решили собрать их под одной крышей?

— Любая кафедра предполагает штат сотрудников, методическую и клиническую базу — создать сразу столько кафедр было бы для нас большой роскошью. Поэтому мы объединили дисциплины, близкие по направлениям: их сближает хирургия, операционный вид деятельности. В будущем, при расширении института, будем разделять их по более узким направлениям. И любая кафедра — это наука: когда внутри соберутся люди, которые одинаково мыслят и работают в операционных, у них один стиль мышления, они смогут создать очень серьезное, современное направление. Мы хотим, чтобы эта кафедра стала основой для создания научной школы.

— Кто будет учить студентов? Каково соотношение практикующих хирургов и теоретиков?

— Примерно 70 к 30: 70% — это практикующие врачи наших организаций здравоохранения. Они уже сейчас с нами работают, но мы хотим объединить всех в одну коалицию, чтобы вместе готовить студентов.

— Как будет строиться обучение? Будут ли практические занятия непосредственно в операционных или, может быть, есть специальные симуляторы?

— Уже началась процедура безвозмездной передачи площадей, где будет базироваться кафедра: городская больница на Коммунальной улице и филиал Псковской областной больницы. Там будет несколько учебных комнат, а лекционные занятия в больших группах мы будем проводить в нашем корпусе на улице Майора Достовалова, 18. Обучение строится так: сначала лекционный курс, а студенты, начиная с четвертого-пятого курса, выходят на базы практик. Практические занятия планируем проводить на базе кафедры на улице Коммунальной. Но это не единственное место: областная больница со своим хирургическим отделением, онкоцентр, больницы в городе Остров и в поселке Струги Красные.

Сразу выпустить студента в операционную было бы неправильно. При институте создан аккредитационно-симуляционный центр на улице майора Достовалова с самым современным оборудованием — симуляторами по хирургии, анестезиологии, реанимации, офтальмологии. Там ребята первоначально отрабатывают знания, а затем постепенно выводятся в организации здравоохранения. Студенты посещают и операционные — всю группу туда вывести нельзя, но небольшими группами практикующие врачи позволяют присутствовать на серьезных операциях. В любом случае симулятор остается симулятором, а когда студент видит пациента с определенным диагнозом, должна сработать серьезность.

— Например, студент-третьекурсник, что он уже сможет делать?

— В сентябре у нас началась рассредоточенная практика: ребята раз в две недели ходят в больницы. После третьего курса, летом, целый месяц они получают навыки практики помощника процедурной медицинской сестры: учатся делать разнообразные инъекции — внутривенные, внутримышечные. Так что не волнуйтесь: студент третьего курса вас резать не будет: никто его туда не пустит.

— Хирургия — дисциплина психологически тяжелая: скальпель, кровь, ответственность, живой человек. Как преодолевается этот барьер?

— Студент, поступающий на медицинский факультет, уже должен быть внутренне готов к тому, чем будет заниматься. Основная масса понимает, что их ждет колоссальный труд и сумасшедшая нагрузка все шесть лет обучения. После шестого курса будет первичная аккредитация, затем ординатура и специализированная аккредитация, а потом врачи будут учиться всю жизнь: мы доверяем им единственное, что у нас есть, а именно наше здоровье.

Кстати, у нас с первого курса работает множество студенческих научных обществ: по неврологии, психиатрии, акушерству и гинекологии, топографической анатомии. Два-три года назад создали новое СНО, занимающееся хирургией, — «Виват», его основоположник практикующий хирург Максим Гореленко. В обществе сейчас больше 80 студентов. К ним каждые две недели приходят хирурги, ребята шьют — для них подготовили отдельные кабинеты с иголками и специфическими нитями. Это заинтересованные студенты после четвертого курса, их не надо тянуть, они сами просят помочь. В этом году подключились и первокурсники.

— Когда выпускники смогут поступить на псковскую ординатуру?

— Два года назад мы запустили первые две ординатуры — терапию и педиатрию, по согласованию с Министерством здравоохранения, исходя из нехватки кадров в регионе. Мы успешно прошли лицензирование, и в этом году семь терапевтов выпустились, прошли специализированную аккредитацию и работают в учреждениях здравоохранения. Около двух недель назад мы встречались с руководством здравоохранения региона и решили лицензировать три направления: акушерство и гинекологию, хирургию, анестезиологию и реаниматологию. Дорожная карта уже создана, процедура лицензирования началась. Планируем получить лицензию в марте-апреле и с 2027 учебного года открыть эти три направления для наших студентов.

— Традиционно врачи в Псковскую область приезжали из Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы. А своим, местным врачам можно доверять?

— Абсолютно. У нас небольшой институт, нет огромного потока студентов, поэтому подход точный: мы стараемся уделить внимание каждому, помочь выдержать дорожную карту, которую он для себя нарисовал. Наши студенты участвуют в олимпиадах и занимают призовые места, ездят на международные конференции, например, скоро поедут на олимпиаду по хирургии памяти Пирогова. Я горда нашими студентами и мне не стыдно сказать: «Наши студенты — самые лучшие студенты».

Беседовал Константин Калиниченко.