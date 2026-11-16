Псковская область заняла 62 место среди регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни, следует из результатов исследования, проведенного РИА Новости .

Псковская область по итогам 2025 года имеет рейтинговый балл 42,6. По сравнению с 2024 годом он уменьшился на 17,5 балла.

Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы девять показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; розничные продажи табачных изделий; потребление алкогольной продукции. Также учитывались заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» и «наркомания»; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, министерства внутренних дел РФ, министерства спорта РФ, министерства здравоохранения РФ и ННЦК.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

7 место - Санкт-Петербург;

31 место - Ленинградская область;

42 место - Калининградская область;

58 место - Вологодская область;

59 место - Новгородская область;

66 место - Республика Карелия;

75 место - Ненецкий автономный округ.

77 место - Мурманская область;

79 место - Архангельская область;

Лидирующие позиции обновленного рейтинга заняты представителями Северного Кавказа. На первой строчке расположился Дагестан, на второй — Чечня, а на третьей позиции — Ингушетия.

Москва в текущем рейтинге заняла шестое место, а Санкт-Петербург — седьмое. Для обеих столиц характерны низкие уровни продаж сигарет и потребления алкоголя в пересчете на взрослого жителя городов, а также высокие доли населения, занимающегося физкультурой и спортом.

Соседняя с Псковской областью Смоленская заняла 51 место в рейтинге с показателем в 50,1 балла. А Брянская область расположилась на 34 месте списка, имея рейтинговый балл 56,1.

В пятерку, замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ, входят Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край и Хакасия.