Псковская область заняла 62 место среди регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни, следует из результатов исследования, проведенного
Псковская область по итогам 2025 года имеет рейтинговый балл 42,6. По сравнению с 2024 годом он уменьшился на 17,5 балла.
Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы девять показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; розничные продажи табачных изделий; потребление алкогольной продукции. Также учитывались заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» и «наркомания»; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.
Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, министерства внутренних дел РФ, министерства спорта РФ, министерства здравоохранения РФ и ННЦК.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
- 7 место - Санкт-Петербург;
- 31 место - Ленинградская область;
- 42 место - Калининградская область;
- 58 место - Вологодская область;
- 59 место - Новгородская область;
- 66 место - Республика Карелия;
- 75 место - Ненецкий автономный округ.
- 77 место - Мурманская область;
- 79 место - Архангельская область;
Лидирующие позиции обновленного рейтинга заняты представителями Северного Кавказа. На первой строчке расположился Дагестан, на второй — Чечня, а на третьей позиции — Ингушетия.
Москва в текущем рейтинге заняла шестое место, а Санкт-Петербург — седьмое. Для обеих столиц характерны низкие уровни продаж сигарет и потребления алкоголя в пересчете на взрослого жителя городов, а также высокие доли населения, занимающегося физкультурой и спортом.
Соседняя с Псковской областью Смоленская заняла 51 место в рейтинге с показателем в 50,1 балла. А Брянская область расположилась на 34 месте списка, имея рейтинговый балл 56,1.
В пятерку, замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ, входят Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край и Хакасия.