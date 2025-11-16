Псковская область опустилась на 57 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ

Псковская область заняла 57 место среди регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни, следует из результатов исследования, проведенного РИА Новости.

В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

Псковская область по итогам 2024 года имеет рейтинговый балл 60,1. По сравнению с 2023 годом он уменьшился на 4 балла.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

11 место - Санкт-Петербург;

40 место - Новгородская область;

55 место - Ленинградская область;

62 место - Калининградская область;

64 место - Вологодская область;

71 место - Архангельская область;

74 место - Республика Карелия;

77 место - Мурманская область;

81 место - Ненецкий автономный округ.

Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняты представителями Северного Кавказа. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Республика Дагестан, на второй – Чечня, а на третью позицию поднялась Ингушетия, которая годом ранее занимала восьмую позицию.

Высокие позиции данных регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются достаточно высокой долей населения, занимающихся физкультурой и спортом, а также низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

В замыкающую рейтинг пятерку входят Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хакасия и Ненецкий автономный округ. По сравнению с прошлым годом состав пятерки почти не изменился. Низкие позиции вышеперечисленных регионов эксперты объясняют слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, хотя по отдельным направлениям наметились положительные тенденции.

По итогам 2022 года Псковская область занимала 39 место в рейтинге по РФ по приверженности ЗОЖ.