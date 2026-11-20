Депутат Законодательного Собрания Псковской области, руководитель предприятия «Псков-Полимер» Юрий Сорокин передал партию обуви в Лавровский дом-интернат. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В Лавровский дом-интернат доставили сабо. По словам депутата, такая помощь уже стала доброй традицией.

«Продолжаем добрую традицию - помогаем по мере наших возможностей. На днях передали нашу обувь (сабо) в Лавровский дом-интернат», - написал Юрий Сорокин.

Парламентарий также поблагодарил сотрудников учреждения за их работу.

«Благодарю коллектив дома-интерната за их важный и нужный труд. Рад, что наш вклад помогает делать жизнь интерната комфортнее», - отметил Юрий Сорокин.

Ранее Юрий Сорокин передал региональному отделению фонда «Защитники Отечества» два теннисных стола. Спортивный инвентарь вручили ветеранам специальной военной операции и сотрудникам фонда.