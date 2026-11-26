Марина Быстрова является куратором фонда «Земляки» в Невельском муниципальном округе с 2018 года. Именно с ее историей жизни депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский решил познакомить всех желающих в год 10-летия фонда гражданской взаимопомощи «Земляки».
Фотографии: Александр Козловский / Мах
Как отметил парламентарий, Марина Быстрова родилась в Опочецком районе, а в шестилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Невельский район. Именно с этой землей связана большая часть ее жизни.
Окончив невельскую школу №2, она поступила в Псковский государственный педагогический институт имени Сергея Кирова, где получила специальность учителя русского языка и литературы. После окончания института вернулась в Невель, работала в школе №1 и по совместительству в школе №5.
В 2007 году в ее профессиональной жизни произошли перемены. Марина Быстрова решила попробовать себя в журналистике и стала корреспондентом районной газеты «Невельский вестник». Уже в 2014 году возглавила редакцию, и до 2021 года продолжала работать главным редактором.
В 2021 году Марине Быстровой предложили возглавить сферу культуры Невельского района. Она руководила учреждением «Культура и досуг», объединяющим дома культуры, клубы и библиотеки. В 2025 году вновь вернулась в журналистику, курировала работу районных газет, помогала коллегам и делилась своим опытом с начинающими специалистами.
По словам Александра Козловского, сама Марина Быстрова считает, что стремление помогать окружающим было заложено в ней еще в детстве.
Ее мама работала агрономом, папа — шофером. Родители много трудились, и она, как старшая в семье, с ранних лет привыкла помогать.
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