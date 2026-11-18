Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», основатель основатель фонда «Земляки» Александр Козловский к 10-летию организации рассказал о людях, которые помогают жителям Псковской области решать повседневные проблемы. Первую публикацию в Мах парламентарий посвятил Вере Максимовой из Куньинского муниципального округа.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Max

«Когда у человека случается беда, очень важно знать, что он не останется с ней один на один. Что рядом найдутся люди, которые выслушают, поддержат и помогут найти выход даже из самой непростой ситуации. Именно ради этого десять лет назад мы создали фонд гражданской взаимопомощи "Земляки"», — начал Александр Козловский.

По его словам, за эти годы удалось помочь многим жителям Псковской области: восстановить документы после пожара, приобрести необходимые лекарства, а также справиться с жизненными обстоятельствами, которые трудно преодолеть в одиночку.

«Но за каждой такой историей стоят люди. Наши кураторы в районах области. Те, кто первыми узнают о чужой беде, принимают обращения, ищут решения и не оставляют человека один на один с его проблемами. В год 10-летия фонда хочу познакомить вас с этими замечательными людьми. Рассказать об их работе, судьбах и о том, почему помощь другим стала важной частью их собственной жизни. И начнем с человека, которого, уверен, знают многие жители Куньинского округа. Знакомьтесь — Вера Васильевна Максимова!» — отметил Александр Козловский.

Вера Максимова почти 30 лет живёт и работает на Куньинской земле. Уже 15 лет она на общественных началах возглавляет местную общественную приемную, является общественным помощником Александра Козловского, координатором фонда «Земляки» и руководителем волонтерского центра. Жители обращаются к ней по вопросам получения льготных лекарств, оформления документов, решения жилищных и коммунальных проблем. Только в этом году в общественную приёмную поступило более 100 обращений, большинство из которых удалось решить положительно.

«Главное в нашей работе — это внимательное отношение к людям, которые обратились к нам со своими проблемами», — подчеркнула Вера Максимова.

Александр Козловский отметил, что за годы совместной работы удалось решить немало важных для Куньинского округа вопросов, связанных с ремонтом школ, дорог, домов культуры, газификацией населённых пунктов и строительством ФАПов. Сегодня Вера Васильевна отмечает день рождения. Депутат поздравил ее и поблагодарил за многолетнюю работу и помощь людям.