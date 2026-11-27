В псковской управленческой практике, похоже, окончательно восторжествовал гуманизм, а концепция ответственности чиновников за хронические провалы на вверенных «кафедрах» ушла в прошлое.

В советские и постсоветские времена действовала простая логика: если ответственный чиновник из раза в раз не справляется, его увольняют или понижают с руководящей должности.

Однако, в Псковской области в последнее время мы наблюдаем обратную тенденцию. Чиновники годами косячат, все это видят, а наказания нет. В худшем случае, покидают должность по-тихому, без какого-либо публичного порицания.

Взять хотя бы экс-министра образования Андрея Ермакова: со строительством школ не задалось, имелось множество других проблем, но в кресле он сидел так крепко, что покинул его исключительно по собственному желанию, а не из-за какого-то там несоответствия должности. Весьма продолжительное время региональным ЖКХ рулил Сергей Грахов. Эпоха его руководства запомнилась такой чередой «пожаров», недостроев, коммунальных кризисов и мусорных коллапсов, что их список легко потянет на пару страниц убористого текста. Спортивную отрасль успела повозглавлять Галина Овсова — ее назначение до сих пор остается для спортивной общественности неразгаданной загадкой, хотя, возможно, ее таланты просто лежали в какой-то другой, неведомой нам плоскости.

Но оставим мемуары — у нас свежий сюжет. Буквально на днях министр строительства и ЖКХ Ксения Григорьева с трибуны областного Собрания уверенно доложила: регион к отопительному сезону готов на 100%. И даже, по ее словам, «на 100% изношенные трубы готовы на 100%». Этот изящный чиновничий оксюморон сработал безотказно — видимо, сглазила. В многострадальном Смуравьево-2 тут же рванули сети, и началась классическая коммунальная героика. Рутинная замена трубы мгновенно превратилась в остросюжетный квест с преодолением и сантехническим подвигом: то самих труб нет в наличии, то есть, но диаметр неподходящий, то кран сломался. Оставалось только затаить дыхание и надеяться, что, когда кран наконец починят, крановщик не впадет ли по этому случай в алкогольный делирий, но тут, к счастью, обошлось.

Пикантность ситуации в том, что Смуравьево-2 замерзало ровно по тому же сценарию год назад. Но в 2026-м на те же грабли наступили с гордо поднятой головой и рапортом о стопроцентной готовности. Хотел бы подчеркнуть: ничего лично против Ксении Григорьевой не имею. Допускаю, что руководство видит ее крепким специалистом. Но возникает вопрос: почему система дважды за один год спотыкается на одном и том же месте.

Объяснить такую магию цифр можно тремя способами:

Информационный вакуум: министр вообще не в курсе, что происходит на земле.

Искусство презентации: министр всё знает, но мастерски вводит в заблуждение депутатов, руководство региона и жителей ради красивой отчетности.

Управленческий дзен: в ведомстве просто уповают на русский «авось» в надежде проскочить зиму без эксцессов.

Как ни крути, все три варианта выглядят бледно. При этом никто не ждет от чиновников чуда и мгновенного воскрешения сетей с предельной степенью износа. Но людям вместо «докладов хорошей обстановки» хочется видеть вменяемую оценку рисков и понимание, как их закрывать.

На этом фоне удивительно, с каким упорством в регионе держат проблемных руководителей до последнего. Неужели так работает принцип «не прогибаемся»? Со стороны это считывается вовсе не как железная воля, а как банальная растерянность — либо ситуация вышла из-под контроля, либо кадровая скамейка настолько короткая, что сажать в кресло просто некого. Но позволять себе роскошь выглядеть слабой власть сегодня не имеет права.

Вопрос не только к руководству региона, но и к отдельным представителям депутатского корпуса, которые предпочли молча выслушать 5-минутный бессодержательный доклад, воздержаться от вопросов и не задумываться о последствиях.

На деле рецепт прост до скуки: справляется управленец — выдавайте премии, медали, респект и уважение. Не справляется — вежливо, но твердо прощайтесь. Управление регионом, в этом смысле, ничем не отличается от медицины: если годами закрывать глаза на воспаление и убеждать пациента, что «всё под контролем, а вы просто ничего не понимаете», дело неизбежно закончится гангреной и необратимыми последствиями.

Константин Калиниченко