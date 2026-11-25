Отопительный сезон во всех муниципальных образованиях Псковской области начат планомерно в период с 23 сентября по 5 октября. Также паспорта готовности получили все 26 муниципальных округов в установленный законодательством срок. На подготовку к отопительному сезону 2026 года в Псковской области было выделено более одного миллиарда рублей, сообщила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева в ходе парламентского часа на очередной сессии Законодательного Собрания региона.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Как отметила министр, в период подготовки к зиме теплоснабжающими предприятиями совместно с органами местного самоуправления обеспечена готовность свыше 4 тысяч многоквартирных жилых домов, 178 детских учреждений, 80 лечебных, 179 школ, 326 котельных, 751 километра тепловых сетей, 128 центральных тепловых пунктов, 1,5 тысяч километров водопроводных сетей, 670 километров канализационных сетей, сформированы запасы твердого и жидкого топлива в нормативном размере.

«Северо-Западным управлением Ростехнадзора проведена оценка готовности всех теплоснабжающих организаций к отопительному сезону. Также для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и транспортной инфраструктуры создана группировка сил и средств в составе 92 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 479 человек», — добавила Ксения Григорьева.

Также, по словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, на территории региона осуществляется постоянный контроль за ситуацией: с 1 января 2026 года по системе мониторинга и контроля было зафиксировано 2784 различных инцидента, из них 396 — на объектах теплоснабжения. Все инциденты устранялись в установленный законодательством срок.

«В 2026 году в целях подготовки к отопительному сезону выделено из федерального бюджета 472 миллиона рублей, регионального бюджета — 307 миллионов рублей, из бюджетов муниципальных образований — 66 миллионов рублей, из бюджета предприятий жилищно-коммунального хозяйства — 215 миллионов рублей. Кроме того в 2026 году ресурсоснабжающим организациям была предоставлена субсидия на компенсацию межтарифной разницы в размере 1,4 миллиарда рублей», — добавила Ксения Григорьева.

По словам спикера, в рабочем поселке Пушкинские Горы завершается реконструкция котельной №1. Проект предусматривает перевод существующей котельной на природный газ. Стоимость реализации проекта — 136 миллионов рублей.

Также завершается вторая очередь реконструкции котельной №9 в городе Пскове. Стоимость проекта — свыше одного миллиарда рублей. Уже завершена реконструкция участка теплотрассы на улице Индустриальной в Пскове.

«На подготовку к отопительному сезону выделаются немалые ресурсы, и в этом году, благодаря поддержке удалось поменять на котельных более 30 котлов, отремонтировать свыше шести километров сетей и сформировать запас материально-технических ресурсов. Все вопросы подготовки к отопительному сезону и реализации проектов находятся на особом контроле правительства Псковской области», — заключила свой доклад Ксения Григорьева.

«Отопительный сезон идет третий месяц. Впереди самый опасный период морозов. Сколько километров газопроводов эксплуатируется сверх сроков? Сколько успели заменить? Каков фактически объем выполняемых работ по диагностике внутридомового газового оборудования?» - задал вопрос о состоянии газопроводов в ходе парламентского часа депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Новые люди» Игорь Романов.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона ответила, что данный вопрос не относится к компетенции министерства ЖКХ области.

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов уточнил, что означает формулировка «ветхие тепловые сети, водопроводы».

Ксения Григорьева ответила, что это те теплосети и водопроводы, которые имеют 100% износ.

«И при таком износе они имеют и 100% готовность?», - уточнил вице-спикер. «Да, учитывая состояние подобных тепловых сетей и водопроводов, самые острые проблемы ремонтируются», — ответила министр.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от ЛДПР Антон Минаков отметил, что на его памяти это был самый короткий парламентский час, при этом на очень важную тему.

«В прошлом году были точки кипения, мы помним Смуравьево-2 и Заплюсье. Какие районы сейчас находятся под угрозой?» — уточнил парламентарий.

Ксения Григорьева ответила, что сейчас все находится под контролем: «В Смуравьево заменили 700 метров теплотрассы и провели капитальный ремонт котельной, также закупили топливо в необходимом объеме».

«Среди 26 муниципалитетов есть проблемные?» — перефразировал вопрос Антон Минаков.

«На данный момент на контроле находится Плюсский муниципальный округ, а также те, где были инциденты», — заключила министр.

Председатель парламентского комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Дмитрий Быстров уточнил, вызывает ли опасения качество топлива, а также как в этот отопительный сезон оно будет контролироваться.

«У нас все руководители, надеюсь, извлекли урок. По поручению губернатора региона мы провели анализ всех закупок топлива. Мы разработали типовое техническое задание, которые было направлено всем главам муниципальных образований. Здесь самое главное - контроль лиц ресурсоснабжающих организаций», — ответила Ксения Григорьева.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова уточнила, кто отвечает за поставку тепла в дома: «У нас много жалоб о перетопах, когда жара в квартирах. Люди платят за то, что топят улицу. Средний счет – 4500 рублей. При обращении в ресурсоснабжающие организации перенаправляют на УК, а там в ПТС. Кто должен отвечать?»

Как отметила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, это не только проблема управляющей компании: «Каждый житель взаимодействует с управляющей компанией, если они не реагируют, то можно обратиться в контролирующий орган. Все начинается с "управляйки" и каждый случай рассматривается индивидуально».

Алексей Севастьянов также поинтересовался реализацией проекта по ремонту котельной №9.

«На сегодняшний день реализуется вторая очередь всего проекта. Все испытания были проведены. Первая очередь реконструкции введена в эксплуатацию. Сейчас проводятся пусконаладочные работы второй очереди. В декабре будет введена в эксплуатацию. После завершения текущего отопительного сезона будет начата третья очередь», — ответила Ксения Григорьева.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов уточнил, имеется ли информация о задолженности перед «Газпромом»: «Как эта задолженность уменьшается? Что для этого предпринято?»