Спорт

В Порхове прошло первенство района по шисоку-каратэ

23 марта в Порхове прошло открытое первенство Порховского района по стилю шисоку-каратэ (кумитэ-полный контакт). В соревнованиях приняли участие спортсмены из: Порхова, Острова, из Лениградской области, из Новгородской области и города Великий Новгород, сообщается в официальной группе шисоку-каратэ города Порхова в соцсетях.

В соревнованиях принимали участие действующие победители и призеры Всероссийских соревнований и первенств. Была организована полевая кухня для питания участников соревнований и гостей турнира.

Спортсмены из Псковской области заняли первые и третьи места в различных категориях.

Отметим, что все мастера спорта РФ по «Всестилевому каратэ» в Псковской области являются воспитанниками порховского тренера Константина Бабичева, который является президентом федерации «Шисоку-Карате Россия» и основателем стиля «шисоку-карате».

Напомним, что каратэ — один из из самых загадочных видов единоборств, удивительным образом объединяющий в себе ударную, защитную, бросковую технику, а также возможность владения любым видом оружия. Это искусство имеет многовековую историю, и благодаря сложившимся традициям в методике преподавания и экзаменационным тестам, оно позволяет раскрыться огромному потенциалу человеческих возможностей.