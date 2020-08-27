Спорт

Российские десантники выиграли гонку на боевых машинах на полигоне «Струги Красные»

Два российских экипажа выиграли 10-километровую гонку преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод» 27 августа. На полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» они прошли дистанцию за 29 минут 32 секунды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре конкурса.

На втором месте с результатом 1 час 4 минуты 55 секунд оказались экипажи боевых машин из Белоруссии. Третье место с результатом 1 час 5 минут 23 секунды заняли десантники из Китая.

По условиям конкурса, двум лучшим экипажам от каждой страны в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя предстояло преодолеть противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод.

Кроме того, на первом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин.