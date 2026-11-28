Открытое первенство Псковской области по спортивному мечу проходит сегодня, 28 ноября, в Пскове. Соревнования собрали участников разных возрастов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Турнир проходит в малом спортивном зале Псковской гимназии №28 на улице Киселева, 4. Соревнования начались в 10:00 и продлятся до 19:00.

В программе — поединки в дисциплинах «Щит-меч» и «Меч-баклер». За победу борются спортсмены в возрастных категориях от 4–5 лет до взрослых участников старше 18 лет.

Для юных спортсменов предусмотрены отдельные категории 6–7, 8–9, 10–11 лет, а также юношей и девушек 12–13, 14–15 и 16–17 лет.