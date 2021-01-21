Спорт

Два миллиарда рублей направлено в регионы на строительство ФОКОТов

Правительство РФ направило в регионы 2 млрд рублей на строительство спортивных объектов, сообщает официальный телеграм-канал «Единая Россия».

Всего будет построено 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов), которые могут включать в себя не только спортивные площадки, но и, к примеру, футбольные поля. 43 ФОКОТа будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году - как в городах, так и в сельской местности.

Объекты будут оснащены современными спортивным оборудованием, инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью.

«Единая Россия» работала над бюджетом вместе с правительством. В него вошли предложения граждан, а также активистов проектов, которые партия реализует в регионах.

Ранее сообщалось, что в Псковской области будет построено пять физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. На эти цели региону предоставят федеральное финансирование в рамках подписанного ранее соглашения с министерством спорта РФ.

На реализацию пяти проектов в течение 2021-2022 годов псковский регион получит около 180 млн рублей. Региональное софинансирование составит 1%. Средняя стоимость каждого из реализуемых проектов - 36,5 млн рублей. Мероприятия будут реализованы в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

В 2021 году ФОКОТы возведут в Дновском, Дедовичском, Псковском и Стругокрасненском районах. В 2022 году спортивное сооружение появится в Новосокольническом районе. Муниципальные образования области уже подготовили проектно-сметную документацию и сформировали земельные участки под строительство.