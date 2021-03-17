Спорт

В Псковской области определили участников финального этапа ГТО

Межмуниципальный этап соревнований областного зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения завершился в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Соревнования состоялись 17 марта в Печорах и 18 марта в Новосокольниках.

В программу состязаний входили четыре испытания комплекса ГТО: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекладине (или рывок гири), наклон вперед, стоя на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа за 1 минуту, а также бег на дистанции 1000, 1500, 2000 и 3000 метров.

В соревнованиях приняли участие 23 команды. В финал, который состоится с 13 по 14 апреля в Пушкинских Горах, вышли команды, занявшие первые пять мест в каждом из межмуниципальных соревнований.

Так, первое место в соревнованиях заняли команды Печорского (1471 очков) и Великолукского районов (1364 очков). На втором месте - команды Порховского (1442 очков) и Куньинского районов (1333 очков). На третьем месте спортсмены из Псковского (1371 очков) и Бежаницкого районов (1315 очков). Дновский (1342 очков) и Пустошкинский районы (1299 очков) – на четвертом месте. Замыкают ряд финалистов Дедовичский (1320 очков) и Себежский районы (1224 очков).