Спорт

Псковские самбисты завоевали призовые места на турнирах в Петербурге и Ржеве

Псковские самбисты завоевали призовые места на всероссийских турнирах в Санкт-Петербурге и Ржеве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении федерации самбо, на традиционном турнире памяти В. Д. Малаховского в Санкт-Петербурге выступили юноши 2009 - 2010 годов рождения. Всего на соревнованиях боролось около 200 человек из разных регионов.

Псков представляли Иван Бодосов и Тимофей Комаров. В результате Иван Бодосов занял первое место в весовой категории 38 кг, а Тимофей Комаров — третье место в весовой категории 46 кг. Оба спортсмена занимаются в МБУ« Спортивная школа«Мастер» у тренеров Дмитрия Алекминского и Дмитрия Михайлова.

В Ржеве проходил Всероссийский турнир в честь Святителя Николая Японского, по итогам которого победитель имел право на присвоение звания «Мастер спорта». В соревнованиях участвовали более 200 самбистов со всей России. По итогам Полина Ванюхина заняла второе место в весовой категории 59 кг. Она тренируются в «Бригантине» у тренеров Сергея Фомина и Дмитрия Алекминского.