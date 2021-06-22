Спорт

Ледовый ринг

В апреле пост и.о. директора Ледового дворца в Пскове занял Артур Акавов. Всего за два месяца до этого он бился в ринге в Лас-Вегасе. Почему боксер согласился на административную работу, насколько легко ему далось переключение на ледовые виды спорта, как новый руководитель намерен взаимодействовать с родителями, что будет дальше с его карьерой профессионального боксера и как Ледовый разрастется в громадную спортшколу олимпийского резерва, которая объединит четыре города — в эксклюзивном интервью Артура Акавова Псковской Ленте Новостей.

- Артур, от кого вам поступило предложение возглавить Ледовый дворец и что стало решающим фактором в принятии положительного решения? Какие задачи поставило руководство?

- Предложение поступило от комитета по спорту Псковской области. Решающим стал тот фактор, что карьеру профессионального спортсмена я уже должен потихоньку завершать в силу возраста. Задачи были ожидаемые: поддержание функционирования Ледового на должном уровне. По возможности улучшение условий труда для работников. Проведение должным образом реорганизации учреждения.

- Какой характер будет носить реорганизация?

- В единую спортивную школу объединятся несколько учреждений из Пскова (гребля, бокс, спорт лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата), Великих Лук (велоспорт-шоссе, стрельба из лука, спорт для лиц с нарушениями слуха), Острова (биатлон, лыжные гонки), Пушкинских Гор (футбол, самбо, дзюдо). В дальнейшем планируется получить для единой структуры статус школы олимпийского резерва.

Реорганизация — это первая и основная сложность, с которой пришлось столкнуться на новом месте. Впереди еще много работы. Но пока все идет по плану.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние хоккея и фигурного катания в Псковской области? Что нужно сделать для их развития?

- Состояние хоккея и фигурного катания в нашей области можно оценить как среднее или даже ниже среднего. Все зависит от того, как на это смотреть. Если судить по условиям, то они средние, и позволяют относительно качественно тренироваться. А если судить по результатам, то конечно хотелось бы намного лучше. Но тут, как говорится, в спорте всегда есть к чему стремиться.

- У ваших предшественников возникали трения с родителями учеников. Удалось ли вам уже наладить взаимодействие?

- Ледовый дворец - это государственное учреждение и при мне тут будут следующие правила: если претензия родителя имеет под собой почву, то мы это рассмотрим, и конфликт будет исчерпан. Если претензия не имеет под собой почвы, то конфликт сразу исчерпан.

Все будет по справедливости! Но, напомню, что это в первую очередь — спорт. И если родители хотят от своего ребенка результатов, то должны понимать, что в тренировочном процессе есть тренер и спортсмен. Для спортсмена авторитетом должен быть тренер. Иначе выполнять требования тренера при первых же сложностях спортсмен не будет. Что-то я не припоминаю, чтобы мой отец хоть раз за двадцать один год вмешался в тренировочный процесс, пытаясь учить моего тренера.

Все обсуждаемо и решаемо. Будем, естественно, учитывать мнения и пожелания родителей.

- Насколько непросто было осваиваться в новых видах спорта и в деятельности управленца?

- Никаких сложностей. Спорт - это моя стихия, и я свободно ориентируюсь в ней. Освоился достаточно быстро.

Артур Акавов родился в 1985 году в городе Новочеркасск Ростовской области. В Пскове живет с 2002 года. Мастер спорта с 2004 года. В 2009 году окончил Псковской государственный политехнический институт по специальности экономист-менеджер. Чемпион Северо-Запада по боксу, кикбоксингу, рукопашному бою, комплексному единоборству. Профессиональная карьера в боксе принесла ему титулы чемпиона СНГ, четырёхкратного чемпиона Европы по версии WBO, интернационального чемпиона мира по версии WBO. Женат, воспитывает дочь.

- Что будет с вашей спортивной карьерой? Продолжите ли бои?

- Последний на сегодняшний день бой я провел в Лас-Вегасе 20 февраля, сейчас тренируюсь, в основном - ОФП. Свою спортивную карьеру я ещё не закончил! Но с уверенностью сказать, что именно с ней будет, я пока не могу. Реорганизация - это ответственный и кропотливый процесс. Пока сосредоточен на этом.

Беседовала Юлия Магера