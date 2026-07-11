 
Спорт

В Псковской области стартовал 10 этап Кубка России по ралли — «900 Озёр»

0

Официальная церемония открытия ралли и представление экипажей 10 этапа Татнефть Кубка России по ралли — «900 Озёр» — состоялась на Советской площади в городе Опочка вчера, 10 июля, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Юрий Ильин / Мах

Вместе с врио министра спорта Псковской области Лилией Аюповой глава округа поприветствовали участников соревнований и пожелали безупречной слаженности в экипаже, хладнокровия на сложных участках трассы и уверенности в каждом манёвре.

К борьбе за победу были представлены 58 экипажей — солидный состав, достойный настоящего спортивного праздника.

«Ралли — это не только скорость, но и расчёт, выдержка, умение принимать решения в доли секунды. Пусть удача сопутствует тем, кто сумеет совладать с нервами и пройти дистанцию достойно. Пусть трасса будет честной, а борьба — красивой. Удачи всем экипажам!» — прокомментировал Юрий Ильин.

Татнефть Кубка России по ралли — «900 Озёр» — проводится в Псковской области уже 11 лет и считается одним из культовых соревнований области.

Программа мероприятия сегодня, 11 июля: 

  • 09:46 — СУ 1 «Духново» (13,80 км);
  • 10:04 — СУ 2 «Волково» (9,00 км);
  • 10:54 — Парк сервиса «А» «Опочка» (сервис – 3 часа);
  • 14:18 — СУ 3 «Кудка» (17,18 км);
  • 15:01 — СУ 4 «Есенники» (10,80 км);
  • 15:51 — Парк сервиса «Б» «Опочка» (сервис – 30 мин);
  • 16:39 — СУ 5 «Кубок главы Опочецкого муниципального округа» (19,50 км);
  • 17:24 — СУ 6 «Есенники» (10,80 км);
  • 18:00 — Финиш ралли.
 

Финиш ралли и церемония финишного подиума, а также награждение состоится в деревне Пашкино Опочецкого муниципального округа, дом 4, на площадке для вождения в 18:00.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026