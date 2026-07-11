Официальная церемония открытия ралли и представление экипажей 10 этапа Татнефть Кубка России по ралли — «900 Озёр» — состоялась на Советской площади в городе Опочка вчера, 10 июля, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Юрий Ильин / Мах
Вместе с врио министра спорта Псковской области Лилией Аюповой глава округа поприветствовали участников соревнований и пожелали безупречной слаженности в экипаже, хладнокровия на сложных участках трассы и уверенности в каждом манёвре.
К борьбе за победу были представлены 58 экипажей — солидный состав, достойный настоящего спортивного праздника.
Татнефть Кубка России по ралли — «900 Озёр» — проводится в Псковской области уже 11 лет и считается одним из культовых соревнований области.
Программа мероприятия сегодня, 11 июля:
- 09:46 — СУ 1 «Духново» (13,80 км);
- 10:04 — СУ 2 «Волково» (9,00 км);
- 10:54 — Парк сервиса «А» «Опочка» (сервис – 3 часа);
- 14:18 — СУ 3 «Кудка» (17,18 км);
- 15:01 — СУ 4 «Есенники» (10,80 км);
- 15:51 — Парк сервиса «Б» «Опочка» (сервис – 30 мин);
- 16:39 — СУ 5 «Кубок главы Опочецкого муниципального округа» (19,50 км);
- 17:24 — СУ 6 «Есенники» (10,80 км);
- 18:00 — Финиш ралли.
Финиш ралли и церемония финишного подиума, а также награждение состоится в деревне Пашкино Опочецкого муниципального округа, дом 4, на площадке для вождения в 18:00.