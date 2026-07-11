Официальная церемония открытия ралли и представление экипажей 10 этапа Татнефть Кубка России по ралли — «900 Озёр» — состоялась на Советской площади в городе Опочка вчера, 10 июля, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Юрий Ильин / Мах

Вместе с врио министра спорта Псковской области Лилией Аюповой глава округа поприветствовали участников соревнований и пожелали безупречной слаженности в экипаже, хладнокровия на сложных участках трассы и уверенности в каждом манёвре.

К борьбе за победу были представлены 58 экипажей — солидный состав, достойный настоящего спортивного праздника.

«Ралли — это не только скорость, но и расчёт, выдержка, умение принимать решения в доли секунды. Пусть удача сопутствует тем, кто сумеет совладать с нервами и пройти дистанцию достойно. Пусть трасса будет честной, а борьба — красивой. Удачи всем экипажам!» — прокомментировал Юрий Ильин.

Татнефть Кубка России по ралли — «900 Озёр» — проводится в Псковской области уже 11 лет и считается одним из культовых соревнований области.

Программа мероприятия сегодня, 11 июля:

09:46 — СУ 1 «Духново» (13,80 км);

10:04 — СУ 2 «Волково» (9,00 км);

10:54 — Парк сервиса «А» «Опочка» (сервис – 3 часа);

14:18 — СУ 3 «Кудка» (17,18 км);

15:01 — СУ 4 «Есенники» (10,80 км);

15:51 — Парк сервиса «Б» «Опочка» (сервис – 30 мин);

16:39 — СУ 5 «Кубок главы Опочецкого муниципального округа» (19,50 км);

17:24 — СУ 6 «Есенники» (10,80 км);

18:00 — Финиш ралли.

Финиш ралли и церемония финишного подиума, а также награждение состоится в деревне Пашкино Опочецкого муниципального округа, дом 4, на площадке для вождения в 18:00.