Спорт

Облсовпроф планирует отремонтировать лыжную базу в Пскове

Облсовпроф планирует отремонтировать лыжную базу в Корытовском лесопарке и возобновить ее деятельность. Об этом рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Профсоюзное имущество - гребная и лыжная базы - контрастируют с окружающим их городским фоном, поэтому облсовпроф планирует искать партнеров, чтобы облагородить эти территории, рассказал Игорь Иванов.

«У нас были большие надежды на последнего арендатора лыжной базы - федерацию кикбоксинга. И они сделали ремонт, а также поменяли окна. К сожалению, договор аренды с ними скоро будет заканчиваться, но этот объект стал интересен администрации Пскова. С ними мы надеемся найти баланс и сделать так, чтобы база развивалась», - отметил председатель облсовпрофа.

Он добавил, что у профсоюзов уже есть положительный пример такого сотрудничества - отремонтированная гребная база. «На гребной базе провели хороший ремонт, и теперь она готова к проведению соревнований, вплоть до всероссийского уровня. И мы уже проводили на ней всероссийскую профсоюзную регату. Приятно видеть, что наши руководители стараются не только сохранять то, что уже имеется, но и улучшать, привнося что-то новое», - подчеркнул Игорь Иванов.