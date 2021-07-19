Облсовпроф планирует отремонтировать лыжную базу в Пскове

Облсовпроф планирует отремонтировать лыжную базу в Корытовском лесопарке и возобновить ее деятельность. Об этом рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Профсоюзное имущество - гребная и лыжная базы - контрастируют с окружающим их городским фоном, поэтому облсовпроф планирует искать партнеров, чтобы облагородить эти территории, рассказал Игорь Иванов.
Он добавил, что у профсоюзов уже есть положительный пример такого сотрудничества - отремонтированная гребная база. «На гребной базе провели хороший ремонт, и теперь она готова к проведению соревнований, вплоть до всероссийского уровня. И мы уже проводили на ней всероссийскую профсоюзную регату. Приятно видеть, что наши руководители стараются не только сохранять то, что уже имеется, но и улучшать, привнося что-то новое», - подчеркнул Игорь Иванов.