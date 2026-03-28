 
Спорт

ФК «Луки-Энергия» стартует в первенстве России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» (Великие Луки) стартует в первенстве России по футболу (дивизион «Б», группа 2) сегодня, 28 марта, сообщили в группе футбольной команды в соцсети «ВКонтакте».

Команда проведет первый матч против петербургского «Динамо» на стадионе «Кировец». Начало встречи - в 16:30. 

Перед началом первенства ФК «Луки-Энергия» официально представил два комплекта новой игровой формы на предстоящий сезон. На футболках присутствует логотип клуба и герб города Великие Луки. Три следа от кисти художника символизируют начало написания новой картины и, безусловно, связывают с элементами символики города.

 

«Динамо-СПб» — соперник великолукского клуба в стартовом матче сезона. Команда также выступает во втором дивизионе. В истории противостояний «Динамо» не проигрывало великолучанам в Санкт-Петербурге, одержав две победы в трех матчах. 

