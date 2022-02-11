Спорт

Великолукских шахматистов наградили за победу в турнире «Дебют»

Команда лицея №10 города Великие Луки получила награды за успешное выступление на всероссийском шахматном турнире «Дебют», который прошел в сентябре 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Награды за успешное выступление на всероссийском шахматном турнире школьной команде вручили президент федерации Дмитрий Шахов и секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«К сожалению, различные ограничения, связанные с распространение коронавирусной инфекции в нашем регионе, не позволили вовремя вручить заслуженные награды школьникам», – объяснили в федерации шахмат.

«Дебют» — соревнования среди лучших региональных команд второклассников образовательных учреждений, где организованы уроки шахмат. Турнир состоит из школьного, муниципального, регионального и всероссийского этапов, рассказали в организации.

Награды всероссийского турнира и сладкие призы от региональной федерации шахмат получили Михаил Меньков, Никита Гоменюк, Тимофей Петренко, Ксения Кондратьева, а также учитель шахмат Владимир Черкашин. Дополнительно по решению областной федерации шахмат учитель шахмат Владимир Черкашин получит ноутбук для повышения качества уроков и занятий, а также организации и проведения школьных детских спортивных соревнований.

«Команда лицея №10 нашего города Великие Луки выступала в необычном формате: играя по интернету, вошла в пятерку сильнейших команд на всероссийском турнире. Мне, выпускнику этого лицея, особенно приятно сегодня вручить вам заслуженные награды и еще раз поздравить с таким достижением. Продолжайте активно заниматься шахматами и играть в эту увлекательную и мудрую игру. Хочу пожелать вам новых достижений», – поздравил ребят Александр Козловский.

«Ребята в этом турнире проявили не только свои лучшие шахматные знания, но и волю к победе, умение правильно пользоваться компьютерами для игры на специальном шахматном интернет-портале, – подчеркнул Дмитрий Шахов. Вы единственные из нашей области, кто смог ( конечно, при помощи руководства лицея и лично директора Игоря Буйко) в кратчайшие сроки организовать площадку для игры по интернету. Для всех вас и нас это был первый такой всероссийский интернет-турнир», – сказал президент региональной федерации шахмат.

В конце своего поздравления Дмитрий Шахов еще раз напомнил, что турниры для второклассников стали «отличными и увлекательными» соревнованиями в рамках программы «Шахматы в школе». «Шахматный всеобуч и уроки шахмат в начальной школе в нашей области помогли открыть молодых и талантливых шахматистов, которые стали в юном возрасте мастерами международной шахматной федерации, а также побеждали на первенствах России и Европы», – отметил глава региональной федерации шахмат.