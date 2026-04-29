ФК «Луки-Энергия» примет «Динамо-Вологду» на стадионе «Экспресс» в третьем домашнем матче сезона

Футбольная команда «Луки-Энергия» проведет третий домашний матч нового сезона LEON-Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизиона Б» 2026 года с «Динамо-Вологдой» 3 мая на стадионе «Экспресс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

«"Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на "Экспрессе" в этой игре нашу футбольную команду. Ждём от болельщиков команды активной и горячей поддержки на трибунах!» - отметили в администрации города.

Игра начнется в 16:00. Вход на стадион платный для всех, кроме льготных категорий зрителей, отмеченных в билетной программе. Билет можно приобрести в кассе стадиона.

Напомним, ранее «Луки-Энергия» ушел от поражения в матче первенства России против «Балтики-2» в Калининграде благодаря голу, забитому вратарем великолукской команды Дмитрием Сагановичем.