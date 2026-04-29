 
Спорт

ФК «Луки-Энергия» примет «Динамо-Вологду» на стадионе «Экспресс» в третьем домашнем матче сезона

0

Футбольная команда «Луки-Энергия» проведет третий домашний матч нового сезона LEON-Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизиона Б» 2026 года с «Динамо-Вологдой» 3 мая на стадионе «Экспресс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

«"Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на "Экспрессе" в этой игре нашу футбольную команду. Ждём от болельщиков команды активной и горячей поддержки на трибунах!» - отметили в администрации города.

Игра начнется в 16:00. Вход на стадион платный для всех, кроме льготных категорий зрителей, отмеченных в билетной программе. Билет можно приобрести в кассе стадиона.

Напомним, ранее «Луки-Энергия» ушел от поражения в матче первенства России против «Балтики-2» в Калининграде благодаря голу, забитому вратарем великолукской команды Дмитрием Сагановичем.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026