Спорт

РФС выразил несогласие с отстранением российских клубов и сборных от евротурниров

Российский футбольный союз (РФС) выразил категорическое несогласие с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организации в сезоне-2022/23.

«2 мая УЕФА объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/23 по всем разновидностям футбола. Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах. Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», - цитирует РИА Новости заявление РФС.

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Напомним, исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы до еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России – до выступления в Лиге наций. Также было принято решение отстранить молодежную сборную России от участия в чемпионате Европы. Женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 года, а заявка России о заинтересованности в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 году отклонена.