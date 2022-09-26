Спорт

Сотрудник островской колонии стал победителем Кубка Пскова по пауэрлифтингу

Победителем открытого Кубка города Пскова по пауэрлифтингу стал сотрудник ИК-2 (Островский район, поселок Крюки) Максим Саар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В Пскове завершился открытый Кубок города «Довмонтов Град» по жиму штанги лежа, строгому подъему на бицепс, становой тяге по версии федерации WRPF. Всего в турнире приняли участие более 30 спортсменов из Псковской области, в том числе заместитель дежурного помощника начальника колонии ИК-2 УФСИН России по Псковской области Максим Саар.

Сотрудник УФСИН выступал в весовой категории 82,5 кг в дисциплине «строгий подъем на бицепс». Он справился с весом в 57,5 кг, что позволило ему занять не только первое место на пьедестале почёта, но и выполнить норматив кандидата в мастера спорта по данной дисциплине.

«Результатом я более чем доволен. Для меня это первые соревнования подобного уровня, к которым я шел долго и упорно. На достигнутом останавливаться не собираюсь, цель, которую я себе поставил, минимум – мастер спорта», - поделился спортсмен.

Организатором открытого Кубка города Пскова «Довмонтов Град» является региональное отделение «Союза пауэрлифтеров России/WRPF», которое возглавляет сотрудник аппарата управления ФСИН России по Псковской области Андрей Элькин, добавили в ведомстве.