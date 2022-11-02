Спорт

Восемь медалей по самбо получили псковские курсанты

Две золотые, серебряную и пять бронзовых медалей получили курсанты Псковского филиала Академии ФСИН на Чемпионате и Первенстве Псковской области по самбо и боевому самбо, в которых приняли участие 145 спортсменов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Так, курсант Марина Малимонова одержала победу в Первенстве Псковской области по самбо среди юниорок и стала серебряным призером соревнований среди женщин в весовой категории до 54 кг.

Курсант Ислам Качмазов занял первое место по самбо среди юниоров и стал третьим среди мужчин в весовой категории до 71 кг.

Кирилл Эглинскас стал бронзовым призером Чемпионата по самбо и боевому самбо среди мужчин в весовой категории до 79 кг.

Третьи места в региональном первенстве по самбо среди юниоров в весовой категории до 79 кг занял Владислав Смиронов, а среди мужчин в весовой категории до 71 кг – Александр Котельников.