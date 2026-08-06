«В фокусе»: Руководители ФК «Луки-Энергия» о борьбе за лидерство, слагаемых успеха и перспективах клуба

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе».

На этот раз гостями студии станут руководители футбольного клуба «Луки-Энергия»: генеральный директор Александр Танцюра, главный тренер Михаил Сальников и спортивный директор Максим Тищенко. Ведущий Александр Савенко поговорит с ними о секрете успеха, в частности, о лидерстве в первенстве и беспроигрышной серии продолжительностью в целый круг турнира, а также о финансировании, задачах и перспективах клуба.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.