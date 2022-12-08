Спорт

Псковские спортсмены приняли участие в первенстве СЗФО по рукопашному бою

Первенство Северо-западного федерального округа России по рукопашному бою состоялось в Выборге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

В мероприятии приняло участие почти 200 спортсменов из восьми регионов России.

На соревнования приехали воспитанники псковской спортивной школы «Мастер». По итогам Максим Евдокимов (2010 год рождения), Евгений Артамонов (2009 год рождения) и Владислав Радов (2009 года рождения) получили три бронзовые медали.

Тренирует спортсменов Владимир Евдокимов.