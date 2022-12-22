Спорт

Великолучанин участвует в фестивале воздухоплавателей «Яблоки на снегу» под Санкт-Петербургом

Пилот из Великих Лук Владимир Богданов участвует в фестивале воздухоплавателей «Яблоки на снегу» под Санкт-Петербургом.

Фото: Жанна Крутова / газета «Наш путь»

По информации пресс-центра воздухоплавателей, в фестивале примут участие семь пилотов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Псковской области. Регион представляет титульный пилот аэростата «ЭЛВО-ЗЭТО», действующий вице-чемпион Псковской области по воздухоплавательному спорту Владимир Богданов, пишет газета «Наш путь».

Фестиваль «Яблоки на снегу» проходит в разных городах России и открывает лётный сезон нового года. 7 января аэростаты стартуют не только под Санкт-Петербургом, но и в Московской области. Там заявлены 17 команд.