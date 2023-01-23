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Спорт

Юные псковичи победили на соревнованиях по лыжным гонкам в Тверской области

23.01.2023 13:27|ПсковКомментариев: 0

Юные лыжники из Псковской области стали победителями и призёрами соревнований по лыжным гонкам, посвященных освобождению города Западная Двина и Западнодвинского района Тверской области от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования состоялись 22 января на спортивном комплексе «Мухино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото здесь и далее: Николай Ласьков

По результатам гонки победителями стали шесть спортсменов из Псковской области: Елизавета Королева, Анастасия Талалуева, Серафим Ласьков, Маргарита Белова, Анна Волнейко, Владислав Николаев.

Вторые места смогли получить Виталий Лецкий, Никита Тимофеев и Елизавета Ханукович. «Бронза» досталась Вадиму Федосееву. 

 

«Молодцы все ребята, работаем дальше! Лыжники нашей области – за здоровый образ жизни!» - добавили в спортивной федерации региона. 

Теги: #регион60 #лыжный спорт #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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