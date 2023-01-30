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Спорт исцеляющий и «Битва полов» – чемпионка мира из Пскова дала большое интервью

«Звезда в прыжках в высоту», «титулованная спортсменка», «чемпионка мира» – такими описаниями в СМИ награждают псковичку Наталью Спиридонову. И не зря. Эта хрупкая молодая девушка – настоящий боец по натуре. К своим 20 годам успела получить множество наград национальных и международных соревнований и даже стала чемпионкой мира среди юниоров в африканской Кении в прыжках в высоту. 2023-й для псковички начался с новых состязаний – Наталья Спиридонова стала участницей «Битвы полов» и взяла высоту в 1.90 метра!

Фото: личный архив Натальи Спиридоновой

О тернистом пути к мечте, чудодейственной силе спорта, мотивации и «Битве полов» спортсменка рассказала в интервью «МК в Пскове».

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