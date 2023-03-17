Спорт

Великолукская академия физкультуры и спорта стала чемпионом СЗФО по мини-футболу

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по мини-футболу среди женских команд сезона 2022-2023 годов завершился в Великом Новгороде 17 марта. Победителем турнира стала команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сообщается на сайте объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: объединение федераций футбола «Северо-Запад»

В финальном матче ВЛГАФК обыграла «Новую генерацию» из Сыктывкара со счетом 4:1. Коллектив из Великих Лук открыл счет на четвертой минуте, а их соперницы к началу второго тайма лишились одного из лидеров команды: Ирина Каштальян была удалена за второе предупреждение. На 26-й минуте великолучанки забили дуплетом, предопределив исход встречи. Итоговый счет 4:1 установила Лидия Иванова, ставшая лучшим игроком турнира.

Бронзовые медали турнира завоевала «Альфа-09», одержавшая победу над «ГМР-Никой» со счетом 4:0. Хет-триком в составе калининградок отметилась Валерия Харитончик, выигравшая бомбардирскую гонку соревнований.

Чемпионат СЗФО проходил с 13 по 17 марта в «Центральной спортивной арене» в Великом Новгороде. В турнире выступили девять женских команд из семи регионов Северо-Запада. В церемонии награждения приняла участие заместитель министра спорта Новгородской области Юлия Тимофеева.

Лучшие игроки турнира:

вратарь — Наталия Фролова («ГМР-Ника»);

защитник — Елизавета Бабенко («Альфа-09»);

нападающий — Ирина Каштальян («Новая генерация»);

бомбардир — Валерия Харитончик («Альфа-09»);

игрок — Лидия Иванова (ВЛГАФК).

Итоговое положение команд: