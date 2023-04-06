Спорт

Псковичи прошли отбор на первенство России по самбо

Спортсмены из Псковской области приняли участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек в возрасте 12-14 лет и прошли отбор на первенство страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Соревнования проходили в городе Кандалакша Мурманской области с 7 по 9 апреля.

В составе сборной команды Псковской области выступили четверо спортсменов клуба единоборств «Спортивное единство», двое из них стали победителями: Матвей Степанов - в весовой категории 54 кг, Егор Мельник в категории 59 кг.

По результатам соревнований, участники, занявшие 1 и 2 места, прошли отбор на первенство страны.

«Матвей и Егор получили путевку на первенство России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, которое пройдёт 5-10 июня в городе Кстово Нижегородской области. Поздравляем спортсменов и их тренеров В. Н. Елькина, А. Г. Тимофеева и П. Н. Фалилеева с отличным результатом», - добавили в клубе.

Отметим, также победителями на соревнованиях стали псковичка Вероника Хамицкая и Дарья Прокошенко (тренер Е. А. Мишанов).

Вячеслав Морозов, (тренер А. А. Мартюшов), Анфиса Микова (спортивная школа «Мастер») и Юлия Маркова (тренер А. Г. Барканов) заняли третьи места. По итогам соревнований сборная Псковской области по девочкам заняла 3 место в первенстве СЗФО.