Спорт

Члены клуба «Спортивное единство» в Пскове сдали экзамен на техники дзюдо

Спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство» в Пскове сегодня, 18 мая, сдали квалификационный экзамен на техники дзюдо 2КЮ, 3КЮ и 4КЮ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

2КЮ (синий пояс) получили 10 человек, 3КЮ (зеленый пояс) - 11 человек, 4КЮ (оранжевый пояс) - 18 человек. Всем 40 спортсменам вручили сертификаты и значки.

Аттестацию провели эксперты Федерации дзюдо России, представители Федерации дзюдо города Санкт-Петербурга:

Михаил Болонин 5 ДАН (сертификпт ФДР N 0338вк) - эксперт высшей категории.

Дмитрий Власов 3 ДАН - эксперт 1 категории.

«После экзамена были детально разобраны все ошибки. Это было очень интересно и познавательно!» - отметили в клубе единоборств.

Сегодня ровно год, как клуб единоборств «Спортивное единство» сотрудничает с Федерацией дзюдо города Санкт-Петербурга, 18 мая прошлого года состоялась первая аттестации псковских спортсменов на квалификационные степени КЮ в дзюдо, с вызовом экспертов высшей категории ФДР.

«За этот год мы совместно с экспертами из федерации дзюдо СПб аттестовали 130 спортсменов клуба единоборств "Спортивное единство", которые внесены в феестр Федерации дзюдо России. Выражаем благодарность Федерации дзюдо Санкт-Петербурга за сотрудничество!» - подчеркнули в клубе единоборств.

За год аттестовали и внесли в реестр Федерации дзюдо России 130 спортсменов клуба «Спортивное единство».