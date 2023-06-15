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Спорт

«Умную» спортивную площадку строят в псковских Соловьях

17.06.2023 19:59|ПсковКомментариев: 0

«Умную» спортивную площадку строят в деревне Соловьи Псковского района в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации. 

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик вышел на площадку в конце мая.

В администрации отметили, что работы ведутся хорошими темпами. На сегодняшний день:

  • Произведено снятие и вывоз верхнего слоя грунта.
  • Заложена дренажная система по всей площади площадки.
  • Обустраивается основание под волейбольную площадку.
  • Заложены закладные под столбы для электричества и видеонаблюдения.
  • Готовится основание для трибуны.
 

Глава Псковского района Наталья Федорова вместе с подрядчиком и директором Стремуткинской школы Майей Трофимовой обсудили особенности площадки. Отдельное внимание уделили вопросу благоустройства территории: это будет целый спортивный комплекс у школы и подходы к нему должны быть удобными и комфортными.

«Работы ведутся в соответствии с графиком, но сроки проведения работ очень сжатые. Поэтому контроль постоянный», - подчеркнули в администрации. 

Теги: #псковский район #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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