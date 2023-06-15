Спорт

«Умную» спортивную площадку строят в псковских Соловьях

«Умную» спортивную площадку строят в деревне Соловьи Псковского района в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик вышел на площадку в конце мая.

В администрации отметили, что работы ведутся хорошими темпами. На сегодняшний день:

Произведено снятие и вывоз верхнего слоя грунта.

Заложена дренажная система по всей площади площадки.

Обустраивается основание под волейбольную площадку.

Заложены закладные под столбы для электричества и видеонаблюдения.

Готовится основание для трибуны.

Глава Псковского района Наталья Федорова вместе с подрядчиком и директором Стремуткинской школы Майей Трофимовой обсудили особенности площадки. Отдельное внимание уделили вопросу благоустройства территории: это будет целый спортивный комплекс у школы и подходы к нему должны быть удобными и комфортными.

«Работы ведутся в соответствии с графиком, но сроки проведения работ очень сжатые. Поэтому контроль постоянный», - подчеркнули в администрации.