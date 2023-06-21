Спорт

Мастер-класс по воркауту прошел на фестивале уличных видов спорта в Пскове. ВИДЕО

Спортивное движение Street Workout Pskov опубликовало видео тренировки и мастер-класса по воркауту на фестивале уличных видов спорта «Движение улиц» в Пскове. Об этом сообщается в группе спортивного движения в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Street Workout Pskov

Подобные мероприятия, по разным спортивным направлениям, очень нужны в регионе и стране, на их развитие и финансирование важно обращать внимание государству, поддерживать всесторонне и на системной основе, считают спортсмены.

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» прошел в Пскове в День молодёжи 24 июня в сквере Александра Невского.