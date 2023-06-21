Фестиваль уличных видов спорта проходит в Пскове. ФОТО

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в Пскове в День молодёжи сегодня, 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН
Соревнования проходят с 9:00 до 22:00 в новом скейт-парке в сквере Александра Невского (пересечение улиц Леона Поземского и Шоссейной)
Направления соревнований:
Показательные выступления и мастер-классы в рамках фестиваля проводятся по направлениям:
Организаторы мероприятия: Псковский городской молодежный центр при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова и МБУ «Стадион "Машиностроитель"».